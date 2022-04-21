Росія відмовляється від "Великоднього перемир'я"

/З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за 20 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 21 квітня (час київський).

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ФСБ Росії у четвер повідомила про затримання в Криму прихильника терористичної організації ІДІЛ, який буцім-то готував теракт на залізниці. Російська спецслужба стверджує, що теракт готувався "за вказівкою ватажків кримськотатарського ісламського добровольчого батальйону "Крим". У затриманого вилучено два саморобні вибухові пристрої, електродетонатори, прапор та пропагандистські листівки батальйону "Крим".

"Щодо затриманого порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 30 та частиною 1 статті 205 (приготування до терористичного акту), частиною 1 статті 222.1 (незаконне зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв) КК Росії", - заявили у ФСБ, не розкриваючи особу затриманого та інші подробиці.

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Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський повідомив, що російська сторона відкидає заклики оголосити перемир'я на час святкування православного Великодня. У своїй заяві Полянський зазначив, що "дуже неправдиво і нещиро лунають у цих умовах заклики до миру і припинення вогню".





Полянський вважає, що такі заклики насправді є "прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися", а також "влаштувати нові нелюдські провокації й запустити нові фейки про дії російських солдатів".

Самі заклики до запровадження паузи представник Москви назвав "тактичними псевдомиротворчими закликами". Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав сторони збройного протистояння в Україні оголосити Великодню паузу, зокрема, для організації та проведення гуманітарних коридорів.

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Вільнюс передав Україні важкі міномети, вартість усієї військової допомоги Києву становить десятки мільйонів євро, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушауска. "Число називати не буду, проте передали точно не один", - цитує Анушаускаса агенство "Інтерфакс". За словами литовського урядовця, Україні вже передані не лише ПЗРК Stinger, а й інші засоби ППО, протитанкові озброєння, амуніція, гранати, кулемети, автомати, засоби зв'язку та інше. "Важко все назвати. Місяць тому я підрахував, що це було 35 позицій у різних видах", - сказав міністр оборони.

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Один мешканець Миколаєва загинув, двоє дістали поранень унаслідок обстрілів з боку російських військ у ніч на четвер, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Зараз ліквідуємо наслідки", - написав Кім у телеграмі.



++9.30++

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив про плани знищення мосту через Керченську протоку, який РФ спорудила відразу після окупації півострова. "Якби ми мали можливість це зробити, ми це вже зробили б. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данілов в ефірі "Радіо НВ", відповідаючи на запитання про можливість удару по Кримському мосту через те, що ним окупанти постійно перекидають військову техніку.

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20 квітня чотирьом евакуаційним автобусам вдалося виїхати з Маріуполя. Вони провели ніч у Бердянську і вже їдуть до Запоріжжя, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "По Маріуполю: по вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирма евакуаційними автобусами. Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Незабаром чекаємо їх у Запоріжжі", - написала урядовиця у Telegram-каналі. Верещук додала, що сьогодні триватиме евакуація жінок, дітей і людей похилого віку. "Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру Порт-Сіті о 14:00", - уточнила вона. "Безпекова ситуація складна. Можливі зміни. Прошу слідкувати за офіційними повідомленнями", - наголосила міністерка.

++08.58++

У Харкові дві третини пожеж унаслідокі ворожих обстрілів за добу сталися в Московському районі, повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області. Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, 17 з яких - на ліквідацію пожеж, зокрема 13 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. "Найбільше постраждав Московський район Харкова, де горіли приватні будинки, квартири, автомобілі та торговельні павільйони. Загалом там виникло 8 із 13 таких (спричинених обстрілами - Ред.) пожеж", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

++08.20++

На Луганщині минулої доби загорілося шість житлових будинків, повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

"Будинки в Рубіжному і Новодружеську зруйновані російською армією, врятовано п'ятьох людей, у Сєвєродонецьку не залишилося жодного вцілілого продовольчого складу", - написав він на своїй сторінці в фейсбуці.

++07.55++

Росіяни обстріляли населені пункти Дніпропетровської області у середу ввечері, в результаті чого виникли проблеми з енергозабезпеченням, наслідки уточнюються, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. "Приблизно о 21:30 із систем залпового вогню був обстріляний Зеленодольськ, трохи пізніше - село Велика Костромка", - написав він у соцмережі Facebook.

++06.59++

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія намагається продовжувати наступальні дії для встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

На Херсонщині РФ планує організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною, за даними генштабу ЗСУ. "Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення. Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що "зелених коридорів" більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі об