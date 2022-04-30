Росія стикнулася з нестачею високоточних ракет - Financial Times

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за 29 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи, 30 квітня (час київський).

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Росія стикнулася з нестачею високоточних ракет, пише з посиланням на джерела Financial Times (FT). "Їхні запаси обмежені, вони виснажуються, і ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися", - сказав FT західний чиновник. "Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються", - описав ситуацію співрозмовник газети.

За словами іншого джерела, більшість російських наказів про обстріл носять "дурний, а не високоточний" характер. "Ми думаємо, що це говорить про проблеми, з якими росіяни стикаються з поповненням (високоточних боєприпасів. - Ред.)", - сказав американський чиновник FT. Проблеми з поповненням запасів високоточної зброї можуть бути пов'язані як із "якістю промислової бази", так і з західними санкціями, які "обмежують здатність нарощувати потенціал у той час, коли це необхідно на полі бою", розповіло джерело газети.

++12.20++

У більшості регіонів України відновлено планові операції, повідомляє міністерство охорони здоров'я України. "Так, на заході та в центрі країни планові операції та госпіталізації вже проводять. Проте нині є питання щодо Донецької, Луганської, частини Запорізької та Миколаївської областей. У цих регіонах з об'єктивних причин планові оперативні втручання не проводяться, оскільки не можна гарантувати безпеку пацієнтів через цілеспрямовані напади РФ на лікарні регіонів", - зазначається в повідомленні. Рішення про проведення планових операцій та госпіталізацій залишається за головними лікарями медичних установ. З 24 лютого заклади охорони здоров'я призупинили планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.

++12.05++

Російські війська втратили у війні проти України близько 23 200 солдатів, 2445 бойових броньованих машин, 191 літак та 155 гелікоптерів, заявив Генеральний штаб ЗСУ. За цими даними, армія РФ також орієнтовно втратила 1008 танки, 437 артилерійських систем, 151 реактивну систему залпового вогню, 77 протиповітряних системи, 1701 автомобілів.

Міноборони Росії повідомило, що в ЗСУ України знищено 142 літаки, 658 безпілотних літальних апаратів, 279 зенітних ракетних комплексів, 307 установок реактивних систем залпового вогню, 2656 танків і броньованих машин, 2492 одиниць спеціальної військової техніки.

Перевірити заяви офіційних осіб воюючих сторін із незалежних джерел в умовах бойових дій неможливо.

++11.35++

Українські війська виявили та знищили пункт управління армії РФ на Ізюмському напрямку, зокрема 30 одиниць техніки та особовий склад, повідомляє міністерство внутрішніх справ України.

++11.20++

Російські війська в Луганській області діють за "маріупольським сценарієм", вважає голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, "наші міста знищені майже вщент, кожен населений пункт зруйнований більш ніж на 70 відсотків". Російські війська обстрілюють усі підконтрольні Києву міста області, намагаючись прорватися у трьох напрямках - Рубіжне, Попасна та Гірська громада, але безуспішно, зазначив Сергій Гайдай.

++11.15++

Російські окупанти планують 1 травня ввести у Мелітополі в готівковий обіг рублі, повідомляється у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації увечері 29 квітня. "Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Окупанти планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського "Ощадбанку" запустити роботу "Сбербанка России", - зазначається у повідомленні.

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++10.50++

Російські засоби ППО обстріляли український військовий літак у небі над Брянською областю, повідомив губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз у Telegram. За його даними, два снаряди потрапили до населеного пункту Жеча Стародубського округу. Вибуховою хвилею пошкодило обшивку технологічних будівель нафтоналивного терміналу. Другий снаряд пошкодив прилеглу територію, жертв немає. Українська сторона поки не коментувала дану інформацію.

++10.20++

Росія намагається виправити помилки, яких вона допускалася від початку повномасштабного вторгнення в Україну, географічно зосередивши свою бойову міць, скоротивши ланцюжки постачань та спростивши командування й управління, зазначається у новому зведенні британської розвідки, яке опублікувало міністерство оборони Великобританії у Twitter. "Недоліки у тактичній координації росіян залишаються. Відсутність навичок на рівні підрозділів та непостійна підтримка з повітря не дозволили Росії повністю використати свою бойову міць, незважаючи на локальні покращення", - зазначається у повідомленні.

++09.50++

Російські війська викрали "кілька сотень тисяч тонн" зерна на тимчасово окупованих територіях України, повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький. Також він висловив побоювання, що окупаційні війська можуть вивезти більшу частину з 1,5 мільйона тонн зерна, яке зберігається на окупованих територіях. Раніше міністерство закордонних справ України звинуватило Росію у крадіжці зерна на окупованих територіях. Це, за заявою міністерства, посилює загрозу глобальній продовольчій безпеці.

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++09.20++

Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 219 дітей, понад 398 дітей поранено, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram. Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через активні бойові дії в українських містах.

++08.55++

Війська РФ розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній на Луганщині, із водіями втрачено зв'язок, повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов. "Учора ми евакуювали з Попасної 31 особу. Охочих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту та попали під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні. Зв'язку із людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає", - зазначив він.

++08.45++

Російські військові обстріляли населені пункти Дніпропетровської області, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Зокрема під обстріл потрапила Велика Костромка у Криворізькому районі, ніхто не постраждав. Також було обстріляно одне із сіл Синельниківського району. Дані щодо постраждалих уточнюються.

++08.31++

Міністр фінансів ФРН заявив, що готовий позбавити ексканцлера Ґергарда Шредера держфінансування. За його словами, "хто в минулому обіймав вищі посади (у Німеччині. - Ред.), але зараз очевидно приймає сторону злочинних урядів, той не може розраховувати на підтримку німецької держави". Ексканцлерам та колишнім президентам ФРН довічно надають персональне бюро в Берліні з кількома співробітниками, а також службовий автомобіль та водія.

Шредер є головою ради директорів російського концерну "Роснефть". Нещодавно він заявив, що піде у відставку тільки у тому разі, якщо РФ "перекриє газовий кран" для Німеччини та ЄС. Раніше німецькі політики закликали виключили Шредера із Соціал-демократичної партії Німеччини, а також закликала ексканцлера добровільно покинути лави соціал-демократів.

++08.19++

Українські правоохоронці затримали на Миколаївщині трьох російських військових із угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

++07.56++

У результаті обстрілів на Луганщині загинула одна людина, трьох було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Росіяни відкрили вогонь у напрямку автомобіля з волонтерами, який рухався у бік Попасної. У транспортному засобі перебували двоє місцевих жителів та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив він.

Обстріли на Луганщині пошкодили за добу дві школи та 20 будинків, зазначив голова ОВА. "(..) 16 масованих артилерійських атак витримали міста і села Луганщини за минулу добу. Так, сьогодні вночі диспетчер отримав повідомлення про влучення російського снаряда у два сусідні будинки в Рубіжному, зруйнованому і охопленому полум'ям. (...) Ще два будинки палали в Новодружеську - наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, щойно вщухли обстріли. Крім того, пошкоджено п'ять житлових будинків у Гірському, ще 10 - в Оріховому", - написав Гайдай.

++07.20++

"Росэнергоатом" - підрозділ російського державного концерну "Росатом" - відправив до України на Запорізьку АЕС групу з восьми фахівців, які намагаються взяти під контроль управління атомною станцією, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на офіційну інформацію, отриману від України. За цими даними, російські фахівці вимагають від керівництва станції щоденних звітів з "конфіденційних питань" функціонування Запорізької АЕС.

++06.58++

Росія переміщує окремі підрозділи з території Бєлгородської області зі складу Східного військового округу для посилення угруповання в районі міста Ізюм Харківської області. Про це повідомляє міністерство оборони України. "Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

РФ продовжує вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямках. "Успіху не має, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні. На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів українських військових. На Миколаївському напрямку Росія активізувала повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій ЗСУ, ймовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.

++06.25++

Росія знову уникла дефолту, заплативши по своїх боргах у доларах "в останню хвилину" 29 квітня, використовуючи "свої дорогоцінні валютні резерви", пише Associated Press із посиланням на представників міністерства фінансів США.

++06.03++

Світовий банк надасть Україні додатково 495 мільйона євро грантових коштів, повідомляє українське міністерство фінансів. Кошти спрямують до загального фонду державного бюджету для забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я та на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

++05.40++

З України до Німеччини евакуювали 78 людей, які пережили Голокост, повідомляє The New York Times. За даними видання, до початку війни в Україні проживали близько 10 тисяч таких людей. Зараз дві міжнародні єврейські організації проводять складну операцію з їхнього порятунку від російських військ і прихистку в Німеччині. Щоб усе організувати, свої дії координують близько 50 осіб у п'яти країнах на трьох континентах, зазначається у матеріалі.

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++05.08++

Організація Об'єднаних Націй підтвердила дані про щонайменше 6134 жертви серед цивільних в Україні: не менше 2899 мирних жителів загинули, ще мінімум 3235 були поранені внаслідок дій російської армії. Дані потребують доступу до інформацію та часу на верифікацію, тож насправді можуть бути в рази вищими.

++04.47++

Речник міністерства оборони США Джон Кірбі розчулився, говорячи про дії президента РФ Володимира Путіна в Україні. Журналісти запитали на брифінгу, наскільки раціонально, на думку Пентагону, діє Путін. "Я не психолог і не буду аналізувати Путіна. Але важко дивитись на те, що він і його сили роблять в Україні та думати, що будь-яка етична і моральна людина може виправдати це. Важко дивитися - Кірбі зробив 10-секундну паузу, щоби вгамувати емоції, і, вибачившись за це, продовжив - на деякі зображення і думати, що розсудливий, серйозний і зрілий лідер зробив би таке".

Журналісти звернули увагу, що, відповідаючи на питання, прессекретар використав багато емоційних слів, таких як: аморально, дико, безглуздо, мерзенно, сміхотворно, брутально, жорстоко. "Я не збирався вдаватися в емоції, перепрошую за це. Але я у військовій справі давно, і на це просто важко дивитися, співставляти цю ахінею про нацизм в Україні, захист росіян в Україні, захист російських інтересів, коли Україна насправді не загрожувала нічим, із тим, що Путін насправді робить в Україні з невинними людьми: застрелені зі спини в голову зі зв'язаними руками, вбиті вагітні жінки, розбомблені лікарні", - сказав Кірбі.

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++04.20++

США не бачать загрози застосування Росією ядерної зброї, попри загострення публічної риторики Москви. "Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо. Ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї і що є загроза для території НАТО", - цитує агенція Reuters високопосадовця американського міністерства оборони, який побажав лишитись анонімним.

++03.58++

Найбільша світова біржа криптовалюти Binance заблокувала гаманці дітей російських високопосадовців: падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліни Ковальової та дочки прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова Єлизавети. Глава міжнародного відділу Чагрі Пойраз заявив, що Binance продовжить проводити перевірки, щоби виявити всі акаунти родичів росіян, які потрапили під санкції за війну в Україні, повідомляє агенція Bloomberg.

++03.39++

Протягом доби 29 квітня в результаті артилерійських та мінометних ударів РФ по житлових районах Харкова загинула людина, а в місті та області троє цивільних були поранені, ще двоє постраждали. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

В Донецькій області загинули двоє мирних мешканців від дій російської армії 29 квітня, четверо цивільних дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

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++03.22++

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил 29 квітня відбили 14 атак російської армії. "Зокрема українські захисники знищили 11 танків, сім артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та сім безпілотних літальних апаратів", - повідомляє штаб ООС.

За даними командування Повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона 29 квітня знищила в Україні один російський штурмовик Су-25 і дев'ять безпілотників "Орлан-10".

++03.00+

Норвегія закриває порти та кордони для російських вантажів. Як заявили в міністерстві закордонних справ країни, прикордонна станція Стурскуг на норвезькій стороні кордону з РФ буде закрита для перевезення всіх товарів, перерахованих у санкційному списку Європейського Союзу, а з 7 травня буде заборонений вхід до норвезьких портів російських кораблів, окрім рибальських.

++02.41++

Дипломатичні представництва 27 іноземних держав відновили роботу в Києві, повідомив у відеозверненні за підсумком 65-го дня війни президент України Володимир Зеленський. Зокрема, 29 квітня в українській столиці відновили роботу посольства Нідерландів і Азербайджану.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що американське посольство зможе повернутися до Києва через декілька тижнів.

++02.23++

Німецька компанія-виробник желейних ведмедиків Haribo вирішила зупинити постачання продукції до Росії через війну в Україні.

Ведмедики Haribo

У повідомленні компанії йдеться, що бойові дії спричинили "значне зростання цін на сировину, вартість виробництва, серйозні зміни ланцюгів постачання та збільшення тарифів на перевезення вантажів".

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++02.04++

Європейський Союз може наступного тижня схвалити поступове ембарго на російську нафту та санкції проти найбільшого російського банку "Сбербанк", повідомляє The New York Times із посиланням на проінформовані джерела.

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Польща: Не платитимемо рублями за кров українців

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з президентом Польщі Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального. Про це він розповів на пресконференції для представників польських ЗМІ ввечері 29 квітня. "Польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим "Нафтогазом" та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть", - сказав глава української держави.

++01.23++

Польща та Чехія проситимуть у Європейської комісії кошти для допомоги біженцям з України, повідомив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький після зустрічі з чеським колегою Петром Фіалою.

Він також заявив у Twitter, що вони "не платитимуть рублями за кров українців" і розвиватимуть енергетичну співпрацю для зміцнення газової незалежності від Росії. У свою чергу Фіала, як передає агенція Reuters, повідомив про домовленість відновити переговори щодо будівництва газопроводу Stork II. За його словами, Чехія також зацікавлена в закупівлі потужностей нових СПГ-терміналів, побудованих у Польщі.

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Зеленський: Ризики припинення переговорів із РФ - дуже високі

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що стратегічні домовленості можливі лише на прямих переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним. Водночас він зауважує, що ризики припинення будь-яких переговорів із РФ - дуже високі через звірства російської армії в Україні. Про це він сказав на пресконференції для польських ЗМІ ввечері 29 квітня.

Зеленський звернув увагу на те, що бажання вести переговори з росіянами немає, перш за все, в українського народу. "Після Бучі і Маріуполя люди просто хочуть їх вбити за те, що вони вбили нас. І коли у тебе таке відношення, дуже складно про щось говорити", - пояснив він. Зеленський наголосив, що "серцем і душею зі своїм суспільством", але при цьому зазначив, що розуміє, "що якщо буде один шанс, то треба говорити".

Він також зауважив, що в багатьох людей в Україні є бажання помсти, але наголосив на важливості міжнародного трибуналу за воєнні злочини РФ в Україні: "Найголовніше - щоби була справедливість і були вироки. Повинна бути історична справедливість. Іноді це набагато важливіше, ніж одна помста. Ми будемо наполягати на всіх цих процесах".

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 65-й дня війни заявив, що РФ робить все, щоби знищити життя на Донбасі. "Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани хоча б частково, то в них іще вистачить артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас. Як вони зробили це з Маріуполем", - сказав він.

Спроби ж РФ перевести тимчасово окуповані райони Херсонщини в "рублеву зону", за його словами, одразу викличуть нові санкцій. "Росія від цього й постраждає", - наголосив Зеленський.

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Білий дім: Путіну не місце на саміті Великої двадцятки

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Білий дім передав Індонезії, яка прийматиме саміт Великої двадцятки, що Росію не можна допускати до цьогорічного саміту G20, хоча лідер країни-господарки оголосив 29 квітня, що президент РФ Володимир Путін прийняв запрошення взяти участь. Про це повідомляє американське видання СNN.

Прессекретарка адміністрації американського президента Джен Псакі зазначила, що до саміту лишилося ще шість місяців, і не повідомила, чи візьме в ньому участь президент США Джо Байден, але наголосила, що його позиція щодо присутності РФ там - дуже чітка. "Президент публічно висловив своє несприйняття того, щоби Путін брав участь в G20. Ми висловили свою думку, публічно і приватно, що не вважаємо, що РФ повинна бути частиною", - сказала Псакі.

Нагадаємо, що Індонезія також запросила Україну до участі в саміті великої двадцятки. До G20 входять: Європейський Союз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина та Південна Африка.

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