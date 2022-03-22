Росія скинула на Маріуполь дві надпотужні бомби - міськрада

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні 24 лютого - першої половини 22 березня.

DW стежить за подіями вівторка, 22 березня, з 15.00 (час київський).

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У Херсоні російські військові знову застосували гранати зі сльозогінним газом проти мирних демонстрантів, повідомляють місцеві ЗМІ, публікуючи відео. Таким чином вони намагалися розігнати проукраїнський мітинг, однак коли дим розвіявся, частина херсонців повернулася, пише "Суспільне".

Нагадаємо, вчора на площі Свободи в Херсоні російські військові намагалися розігнати мирний проукраїнський мітинг пострілами та газовими гранатами. Внаслідок цього, за словами заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, було декілька поранених, зокрема, літній чоловік втратив багато крові через пошкодження ноги.

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Із Росії вже виїхали 50-70 тисяч ІТ-фахівців, а під час "другої хвилі" Росію можуть залишити ще понад 100 тисяч, повідомила Росасоціація електронних комунікацій.

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У вівторок російська авіація скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань, повідомляє міська рада.

"Ворог продовжує цинічно знищувати український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань", - йдеться у повідомленні міськради в Telegram-каналі.

У міськраді додали: "Вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть порівняти його із землею та зробити з нього попелище мертвої землі".

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Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масові відмови від підписання контрактів РФ мобілізують боржників та аліментників, повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook. Зазначається, що кількість таких людей збільшується, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій.

"Боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов'язань у випадку підписання контракту з армією РФ…Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні", - йдеться у повідомленні.

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