Росія підтвердила ракетну атаку на Одесу

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку 23 квітня.
На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 24 квітня (час київський).
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Влада Франції затримала ще одну картину з колекції Морозових, що виставлялася в музеї фонду Louis Vuitton у Парижі - портрет Тимофія Морозова з Музею мистецтва авангарду (МАГМА), який фінансувався російським бізнесменом В'ячеславом (Моше) Кантором, який потрапив під санкції. Це уже третя картина цієї виставки, яка не буде повернена, повідомило міністерство культури Франції. Також через накладені ЄС санкції затримана робота "Автопортрет у сірому" Петра Кончаловського - її власником є російський мільярдер Петро Авен. Крім того, на прохання української влади у Франції на тимчасовому збереженні залишиться портрет Маргарити Морозової роботи Валентина Сєрова - ця картина належить Дніпровському художньому музею, куди її небезпечно повертати через воєнні дії. Роботи з колекції російських купців-меценатів Михайла та Івана Морозових виставлялися у Парижі з вересня 2021-го до квітня 2022 року.
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Київ звернувся до Папи римського Франциска з проханням допомогти порятунку людей на сході України, зокрема розблокувати гуманітарний коридор у Маріуполі. "Я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав наших людей на сході держави. Я хотів, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя", - сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві. За його словами, українська сторона зверталася з таким проханням до Святого Престолу. "Рано говорити, але ми очікуємо на нього. Очікуємо, тому що в нього є місія - місія від Бога. Йому довіряє велика кількість людей, я думаю, що це важливо", - цитує Зеленського сайт Офісу президента України.
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Підрозділи зенітних ракетних військ повітряних та сухопутних військ України протягом 23 квітня уразили 17 повітряних цілей РФ. Ідеться про дев'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10"), три літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25) та п’ять крилатих ракет, повідомив у Facebook речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.
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Росія підтвердила ракетну атаку на Одесу. У міністерстві оборони РФ повідомили про удар ракетами великої дальності по військовому аеродрому під Одесою, де зберігалася "велика партія іноземного озброєння, що надійшла від США та європейських країн". Про це заявив офіційний представник міноборони Ігор Конашенков. Він зазначив, що російська авіація в суботу завдала ударів по 79 військових об'єктах України, знищивши 16 складів ракетно-артилерійського озброєння, боєприпасів та пального.
Водночас мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські окупанти "цинічно брешуть" про ураження військових об’єктів у Одесі. На відео, оприлюдненомуу Telegram, він показав, що російські ракети влучили у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей. серед яких немовля.
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Туреччина закрила повітряний простір для цивільних та військових літаків із Росії, котрі прямують до Сирії, заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. За його словами, відповідні дозволи видавалися на три місяці, останній минув у квітні.
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США та Європейський Союз ведуть переговори про кроки, які ЄС міг би здійснити для обмеження імпорту нафти з Росії та скорочення доходів, які Москва отримує від її продажу, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до переговорів. Обговорюються повна заборона постачання, встановлення цінового порога, а також застосування механізму, що дозволить утримати виручку Росії, отриману після початку війни в Україні. Мета переговорів - з'ясувати, як можна сильніше вдарити по президенту Росії Путіну, наводить агентство слова одного з джерел.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Знаменитий міст
Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Розбитий транспорт
Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Тут був "Комфортний дім"
Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі "Комфортний дім".
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
А тут була перукарня
У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК "Новоірпінські липки" навряд чи знову запрацює.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Відновленню не підлягає
За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Мінус три чверті домівок
За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Три тижні гуманітарної катастрофи
Рятувальники евакуювали з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ, обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торговельний центр "Жираф".
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
На лінії вогню
Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Моя хата скраю
Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Тут жили три сім'ї: Григорій з дружиною і донькою, а також родини двох його небожів. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. "Отакий він, "рускій мір", - гірко підсумував чоловік побачене.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Три дні в льоху
Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Без житла й майна
"З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим", - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Здаватися ніхто не став
Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. "Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!", - заявила літня жінка.
Автор: Олександр Савицький