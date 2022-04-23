Росія підтвердила ракетну атаку на Одесу

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку 23 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 24 квітня (час київський).

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Влада Франції затримала ще одну картину з колекції Морозових, що виставлялася в музеї фонду Louis Vuitton у Парижі - портрет Тимофія Морозова з Музею мистецтва авангарду (МАГМА), який фінансувався російським бізнесменом В'ячеславом (Моше) Кантором, який потрапив під санкції. Це уже третя картина цієї виставки, яка не буде повернена, повідомило міністерство культури Франції. Також через накладені ЄС санкції затримана робота "Автопортрет у сірому" Петра Кончаловського - її власником є ​​російський мільярдер Петро Авен. Крім того, на прохання української влади у Франції на тимчасовому збереженні залишиться портрет Маргарити Морозової роботи Валентина Сєрова - ця картина належить Дніпровському художньому музею, куди її небезпечно повертати через воєнні дії. Роботи з колекції російських купців-меценатів Михайла та Івана Морозових виставлялися у Парижі з вересня 2021-го до квітня 2022 року.

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Київ звернувся до Папи римського Франциска з проханням допомогти порятунку людей на сході України, зокрема розблокувати гуманітарний коридор у Маріуполі. "Я дуже хотів, щоб він приїхав із самого початку, щоб він підтримав наших людей на сході держави. Я хотів, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя", - сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві. За його словами, українська сторона зверталася з таким проханням до Святого Престолу. "Рано говорити, але ми очікуємо на нього. Очікуємо, тому що в нього є місія - місія від Бога. Йому довіряє велика кількість людей, я думаю, що це важливо", - цитує Зеленського сайт Офісу президента України.

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Підрозділи зенітних ракетних військ повітряних та сухопутних військ України протягом 23 квітня уразили 17 повітряних цілей РФ. Ідеться про дев'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (імовірно "Орлан-10"), три літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25) та п’ять крилатих ракет, повідомив у Facebook речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.

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Росія підтвердила ракетну атаку на Одесу. У міністерстві оборони РФ повідомили про удар ракетами великої дальності по військовому аеродрому під Одесою, де зберігалася "велика партія іноземного озброєння, що надійшла від США та європейських країн". Про це заявив офіційний представник міноборони Ігор Конашенков. Він зазначив, що російська авіація в суботу завдала ударів по 79 військових об'єктах України, знищивши 16 складів ракетно-артилерійського озброєння, боєприпасів та пального.

Водночас мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські окупанти "цинічно брешуть" про ураження військових об’єктів у Одесі. На відео, оприлюдненомуу Telegram, він показав, що російські ракети влучили у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей. серед яких немовля.

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Туреччина закрила повітряний простір для цивільних та військових літаків із Росії, котрі прямують до Сирії, заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. За його словами, відповідні дозволи видавалися на три місяці, останній минув у квітні.

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США та Європейський Союз ведуть переговори про кроки, які ЄС міг би здійснити для обмеження імпорту нафти з Росії та скорочення доходів, які Москва отримує від її продажу, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до переговорів. Обговорюються повна заборона постачання, встановлення цінового порога, а також застосування механізму, що дозволить утримати виручку Росії, отриману після початку війни в Україні. Мета переговорів - з'ясувати, як можна сильніше вдарити по президенту Росії Путіну, наводить агентство слова одного з джерел.

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