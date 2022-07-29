24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 29 липня (час київський).

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Збройні сили України відбили на Донеччині наступ РФ у напрямках Вершини та Семигір`я, а також у напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу. Також російська армія здійснила спробу розвідки боєм у напрямках Водяного та Пісків, що завершилося для неї втратами та відступом, зазначають у генштабі. Тривають бойові дії через намагання Росії вести наступ у районах Новолуганського та Соледара.

РФ продовжує обстрілювати з важкого озброєння населені пункти України. Так, під вогнем реактивних систем залпового вогню та артилерії опинилися населені пункти Сумської та Харківської областей. Також під обстріли з боку РФ потрапила низка населених пунктів на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Південнобузькому напрямках. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування Росією ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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Росія обстріляла університет у центрі Харкова

О четвертій ранку російська армія обстріляла Харків. "Два "приходи". Обидва у центральну частину міста", - повідомив мер Ігор Терехов у Telegram. Є потрапляння до двоповерхового будинку. Там розбирають завали, шукають під ними людей. "В іншому випадку "приліт" до будівлі одного з вищих навчальних закладів Харкова", - написав Терехов. Інформації про постраждалих чи загиблих не було.