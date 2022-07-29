Росія обстріляла університет у центрі Харкова

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156-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 29 липня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 липня.
На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 29 липня (час київський).
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Збройні сили України відбили на Донеччині наступ РФ у напрямках Вершини та Семигір`я, а також у напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу. Також російська армія здійснила спробу розвідки боєм у напрямках Водяного та Пісків, що завершилося для неї втратами та відступом, зазначають у генштабі. Тривають бойові дії через намагання Росії вести наступ у районах Новолуганського та Соледара.
РФ продовжує обстрілювати з важкого озброєння населені пункти України. Так, під вогнем реактивних систем залпового вогню та артилерії опинилися населені пункти Сумської та Харківської областей. Також під обстріли з боку РФ потрапила низка населених пунктів на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Південнобузькому напрямках. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування Росією ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
++07.28++
О четвертій ранку російська армія обстріляла Харків. "Два "приходи". Обидва у центральну частину міста", - повідомив мер Ігор Терехов у Telegram. Є потрапляння до двоповерхового будинку. Там розбирають завали, шукають під ними людей. "В іншому випадку "приліт" до будівлі одного з вищих навчальних закладів Харкова", - написав Терехов. Інформації про постраждалих чи загиблих не було.