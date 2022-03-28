Росія намагається прорвати оборону Києва - Генштаб

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину неділі, 27 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка з 00.00 (час київський).

++08.10++

Російські сили намагаються прорвати оборону Києва з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Українська сторона стримує противника, вказано в повідомленні.

На Волинському та Сіверському напрямках продовжується ведення оборонних операцій, ведеться стримування противника напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя. На Авдіївському напрямку українці відбивають штурмові дії в районі населеного пункту Верхньоторецьке. Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка (Харківська область).

"На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Донецькому та Луганському напрямках військові за добу відбила п'ять атак. За даними України, знищено два російські танки, бойову машину піхоти, автомобіль, чотири літаки, вертоліт, два БПЛА різних типів та два крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил України також нанесла удари по цілях окупантів, ідеться у повідомленні.

++07.31++

Лікарні та установи сфері охорони здоров'я України отримали 590 станцій супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX. У них буде доступ до інтернету в зонах активних бойових дій, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Зазначається, що завдяки терміналам Starlink лікарні матимуть безперебійний доступ до супутникового інтернету. У разі перебоїв зі зв'язком кожна станція зможе роздавати Wi-Fi.

"Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового фнтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок", - наголосили в відомстві.



++07:05++

Російські вояки залишили місто Славутич Київської області, повідомив мер міста Юрій Фомічев у відеозверненні, опублікованому у Facebook. "Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це та виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає", - сказав Фомічев. Він зазначив, що Славутич "живе під українським прапором та за українськими законами". Російські солдати увійшли до Славутича 27 березня.

++06:46++

"Оскара" за найкращий фільм отримала комедійно-драматична стрічка CODA режисерки Шани Хейдер. Премію Американської кіноакадемії у номінації "найкраща акторка" отримала Джесіка Честейн за фільм "Очі Теммі Фей". У номінації "найкращий актор" переміг Вілл Сміт за роль у драмі "Король Ричард". Врученню "Оскарів" передувала хвилина мовчання в пам'ять про жертв російської агресії в Україні. Низка акторів висловилися на підтримку України або долучилися до збору пожертв.

++06:27++

Німеччина почала приймати на лікування тяжкопоранених з України. Про це розповів Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). "Це люди, які потребують дуже інтенсивної терапії", - заявив він, не уточнивши, чи йдеться про військовослужбовців чи мирне населення. За словами Лаутербаха, фінансування на цю мету вже отримано. "Німеччина не лише постачає зброю. Кожен допомагає, де може", - додав міністр.

++05:44++

Перед хвилиною мовчання уродженка Чернівців акторка Міла Куніс поділилася з присутніми своїми переживаннями щодо війни в Україні. "Останні глобальні події залишили багатьох з нас з почуттям спустошеності. Тепер, коли ви бачите силу і гідність людей, які зіштовхнулися з такими руйнуваннями, їхня стійкість не може залишити байдужим. Не можна не поважати тих хто знаходить у собі сили продовжувати боротьбу з неймовірною темрявою", - сказала Куніс, анонсуючи оголошення номінантів на найкращу пісню до фільму.

38-річна Міла Куніс переїхала до США з Чернівців, коли їй було сім років. З початку війни України з Росією акторка активно взялася шукати гроші для допомоги постраждалим українцям.

++04:56++

На церемонії вручення "Оскарів" у Лос-Анджелесі вшанували хвилиною мовчання жертв російської війни проти України. Присутні таким чином також висловили підтримку Україні, яка нині переживає вторгнення і війну, розв'язану проти неї під надуманим приводом".

++04:35++

Нещодавнє знищення українськими вояками великого десантного корабля "Саратов", імовірно, спричинить у ВМФ Росії сумніви щодо можливості діяти поблизу берегів України. Таку оцінку британської розвідки оприлюднило у Twitter Міністерство оборони Великобританії. "Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, підважить впевненість ВМФ Росії у можливості проведення операцій у безпосередній близькості до узбережжя України у майбутньому", - зазначають у міноборони Великобританії.

У британській розвідці також зазначають, що Росія продовжує тримати блокаду чорноморського узбережжя України, ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі.





++04:16++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що президент Росії Володимир Путін досяг прямо протилежного тому, чого хотів. Путін думав, що російським військам будуть раді в Україні, зазначив глава німецького уряду в ефірі німецького телеканалу ARD. "Насправді ж, вся Україна згуртувалася як нація", - наголосив він, маючи на увазі опір українців російському вторгненню. Дії Путіна, на думку Шольца, також призвели до того, що НАТО посилило захист свого східного флангу.

++03:44++

У США проходить 94-та церемонія вручення головної кінопремії року "Оскар".

"Це дуже, дуже дивно бути тут у смокінгах, знаючи що відбувається в Україні", - сказав під час відкриття церемонії у Лос-Анджелесі продюсер Еміль Шерман. Його фільм "Влада пса" ("Power of the Dog") - один з фаворитів на нагороди цього року. "Нині непростий час, коли намагаєшся впоратися із тим, що відбувається у тій частині світу, і водночас як ніби нічого і немає, святкуєш досягнення всіх тих, хто зробив цей фільм і всі ті фільми, які сьогодні тут представлені", - зазначив продюсер, слова якого наводить Reuters.

Однією з ведучих церемонії є Міла Куніс, яка є уродженкою України. Актор Джейсон Момоа привернув увагу хусткою на костюмі у кольорах українського прапора. Момоа - в епіцентрі уваги цьогорічної церемонії. Він виконує одну з головних ролей у фільмі "Дюна", який є одним з фаворитів на "золоті статуетки" цього року. Привернули увагу до війни в Україні і акторки Юн Ючжун та Джеймі Лі Кертіс, які почепили на сукні блакитні стрічки з написом "з біженцями".

++02:57++

У неділю ввечері музиканти з усього світу висловили протест проти війни, розв'язаної Росією в Україні, та продемонстрували солідарність з українським народом, взявши участь у стрімінговому благодійному концерті та телемарафоні зі збору пожертв на користь України. Захід під гаслом Save Ukraine - #StopWar, який також транслювався на Youtube, був проведений у Варшаві на телеканалі TVP. Серед його учасників - британські музиканти Fatboy Slim та Стінг, португальський виконавець Салвадор Собрал, який переміг на Євробаченні 2017 року в Києві, переможці Євробачення з України Джамала (2016) та Руслана (2004). У прямому ефірі в студії виступила семирічна Амелія з України, яка стала всесвітньо відомою після виконання пісень у підвалі одного з будинків київського району Оболонь, де дівчина з родиною переховувалася від російських ударів. Гроші, зібрані під час акції, призначені для фінансування розміщення біженців, а також для забезпечення їх продуктами харчування, одягом та медикаментами.

++02:31++

"На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми", - йдеться у зведенні українського Генштабу за підсумками неділі, 27 березня. Російські підрозділи намагаються здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки, зазначається у повідомленні. "Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію Російської Федерації", - зазначено звіті.

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що російські збройні сили продовжують завдавати ударів по об’єктах інфраструктури міста Харкова. "У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії", - йдеться у зведенні.

Запеклі бої на Донбасі

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та виході в район Новотроїцького, а також захопленні міста Маріуполь. "Успіху не має", - констатує український Генштаб. За оперативними даними, росіяни здійснювали артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски. "Основною метою окупантів залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - зазначено у зведенні. Вказується також на те, що на Поліському і Сіверському напрямках противник активних наступальних дій 27 березня не проводив.

++01:53++

Як повідомив керівник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у своєму "Телеграм"-каналі, ракета, якою ввечері 27 березня було завдано удару по нафтобазі у Луцьку, була запущена з території Білорусі. "Про ракетний удар на Волині. Крилата ракета була випущена зі сторони Республіки Білорусь. Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. За попередніми даними, інформації про жертв немає", - зазначив Погуляйко.

++01:32++

Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини фіксує щотижня сотні антиросійських або антиукраїнських правопорушень. "Вчиняються як антиросійські, так і антиукраїнські напади на громадян відповідного походження", - зазначив президент відомства Гольгер Мюнх (Holger Münch) в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland. За його словами, щотижня фіксуються близько 200 правопорушень, більшість з яких мають антиросійський характер. Йдеться про образи, погрози і подекуди навіть фізичне насильство. "Фіксуємо випадки псування майна, зокрема написи фарбою з відповідним змістом", - наводить слова Мюнха інформагенція dpa.



++01:17++

Дедалі більше урядів федеральних земель Німеччини заявляють про кримінальне переслідування людей, які демонструють символ "Z" на знак схвалення російської війни проти України. Слідом за Баварією і Нижньою Саксонією про неприйняття російського символу заявляють урядовці у Берліні. "Якщо при використанні білої "Z" у тому вигляді, як цією літерою позначають російські військові машини, буде очевидний контекст війни, це означатиме підтримку цього нападу. Це було би кримінальним злочином, ми би негайно втрутились", - заявила сенаторка Берліна з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер в інтерв'ю виданню Tagesspiegel, яке вийде друком у понеділок, 28 березня.

Російський танк в Україні з позначкою Z

Заборона використання символу "Z" знайшла також підтримку більшості партій, представлених у Ландтазі Північного Рейну - Вестфалії – фракцій ХДС, ВЛП і СДПН. Земельний міністр з питань допомоги біженцям Йоахім Штамп (Joachim Stamp) висловився за відповідне рішення на загальнонімецькому рівні. "Z - це символ путінського фашизму. Він має бути заборонений на всій території Німеччини", - зазначив політик на своїй сторінці у Twitter.