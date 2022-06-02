Росія контролює 20 відсотків території України - Зеленський

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини 2 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини четверга, 2 червня (час київський).

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Ірландія визнала дії Росії в Україні геноцидом. Про це у своєму Twitter написав речник верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі. "...Незаконне вторгнення Російської Федерації на територію України є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні", - повідомив він.

Згідно з документом, ірландський парламент також закликав уряди всього світу зберігати та посилювати санкції проти РФ, працюючи над припиненням імпорту російської нафти, газу та вугілля. Дії РФ в Україні визнали геноцидом раніше Естонія, Латвія, Литва, Канада та Чехія.

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У Києві від четверга, 2 червня, дозволили продаж алкоголю у магазинах з 11:00 до 19:00, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА). Раніше купити спиртні напої можна було до 16:00. Водночас КМДА нагадала, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий з 11:00 до 22:00.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого російські війська захопили 3620 населених пунктів, з яких 1017 вже звільнені від окупантів. "Ще 2 603 належить звільнити. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20 відсотків нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа всіх країн Бенілюксу разом узятих", - сказав Зеленський під час звернення до народу та політиків Люксембургу.

За його словами, нині бої тривають на лінії фронту завдовжки понад тисячу кілометрів - від Харкова до Миколаєва. Також Зеленський наголосив, що майже 300 тисяч квадратних кілометрів української території забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися. "Щодня Україна потерпає від російських ракетних ударів. Лише за вчорашній день Росія застосувала 15 різних крилатих ракет. А за весь час із 24 лютого застосовано 2 478 ракет. Більшість із них - по цивільній інфраструктурі", - зазначив він.

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