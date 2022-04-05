Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі - СБУ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 5 квітня з 00.00 до 15.00 та інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Єврокомісія розробляє пакет довготривалої макрофінансової допомоги для України. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС у Люксембургу, передає кореспондент DW. "Єврокомісія почала роботу над більш довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для України", - зазначив він. Як відомо, ЄС уже виділив Києву перший з двох траншів у розмірі 600 мільйонів євро з екстреної програми макрофіну для України. Ідеться про кредити на сприятливих умовах на підтримку макроекономічної стабільності країни.

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Російських військових, які чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі на Київщині, повернуть в Україну, орієнтовно - харківський напрямок, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригада 35-ої загальновійськової армії РФ.

Зазначається, що станом на 4 квітня бригаду вивели з України в Білорусь: поблизу міста Мозир. "До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що невеликий проміжок часу на відновлення та відпочинок вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання": залякування жителів населених пунктів України та швидка "утилізація" непотрібних свідків. "Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", - наголошує ГУР.

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Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну, повідомляє Служба безпеки України (СБУ) на своїй сторінці у Facebook. "Окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно "вкидають" брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя і "поширюються брехливі тези, що нібито українці використовують мирних мешканців, як живий щит", наголошує СБУ.

Вигляд зі зруйнованого театру в Маріуполі, 4 квітня 2022

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