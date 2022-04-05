 Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі - СБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

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Новини

Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі - СБУ

Росія 41-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 5 квітня.

У Маріуполі заблокованими лишаються тисячі місцевих жителів

У Маріуполі заблокованими лишаються тисячі місцевих жителів

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 5 квітня з 00.00 до 15.00  та інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Єврокомісія розробляє пакет довготривалої макрофінансової допомоги для України. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС у Люксембургу, передає кореспондент DW.  "Єврокомісія почала роботу над більш довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для України", - зазначив він. Як відомо, ЄС уже виділив Києву перший з двох траншів у розмірі 600 мільйонів євро з екстреної програми макрофіну для України. Ідеться про кредити на сприятливих умовах на підтримку макроекономічної стабільності країни.

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Російських військових, які чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі на Київщині, повернуть в Україну, орієнтовно - харківський напрямок, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригада 35-ої загальновійськової армії РФ.

Зазначається, що станом на 4 квітня бригаду вивели з України в Білорусь: поблизу міста Мозир. "До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що невеликий проміжок часу на відновлення та відпочинок вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання": залякування жителів населених пунктів України та швидка "утилізація" непотрібних свідків. "Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", - наголошує ГУР.

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Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну, повідомляє Служба безпеки України (СБУ) на своїй сторінці у Facebook. "Окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно "вкидають" брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя і "поширюються брехливі тези, що нібито українці використовують мирних мешканців, як живий щит", наголошує СБУ.

Вигляд зі зруйнованого театру в Маріуполі, 4 квітня 2022

Вигляд зі зруйнованого театру в Маріуполі, 4 квітня 2022

Читайте також: NYT: Тіла на вулицях Бучі з'явилися під час перебування там військ РФ

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Звірства у Бучі: аналіз супутникових знімків (05.04.2022)

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

  • Буча, 2 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


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