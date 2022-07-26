Росія атакувала вночі Харків, Миколаїв та Одещину

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 26 липня (час київський).

++09.37++

Країни ЄС узгодили пом'якшений план щодо економії газу

Держави-члени Європейського Союзу погодили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ, повідомляють dpa і Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Він передбачає добровільне зменшення споживання на 15 відсотків з серпня цього року до квітня 2023 року, як і рекомендувала Європейська комісія. Водночас країни погодили пом'якшену версію плану. Зокрема, оновлення містять винятки для країн, які не підключені до газових мереж ЄС: Мальти, Кіпра та Ірландії. Також від обов'язкового заощадження можуть звільнити металургію і хімічну промисловість.

Затвердити погоджену версію плану мають сьогодні на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС.

Читайте докладніше: Країни ЄС узгодили пом'якшений план щодо економії газу

++09.09++

Восени в Німеччині має пройти міжнародна експертна конференція з питань відбудови України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністеркою внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) і міністром праці та соціальних справ Губертусом Гайлем (Hubertus Heil) 25 липня.

Скликання конференції анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) за результатами саміту Великої сімки. Готовність долучитися висловила і Європейська комісія.

++08.44++

РФ нанесла ракетний удар по портовій інфраструктурі Миколаївщини

Масований ракетний удар по півдню України під ранок вівторка Росія нанесла з напрямку Чорного моря, в тому числі з застосуванням авіації. "Випущено кілька ракет повітряного базування", - повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь".

На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл із наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає.

На Миколаївщині атакували портову інфраструктуру. До того ж, по Миколаївському району армія РФ нанесла удар із комплекса протиповітряної оборони С-300 з території тимчасово окупованої Херсонщини. Влучили в авторинок та інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

++08.25++

Диспетчери Оператора газотранспортної системи України (ОГТС ) зафіксували 25 липня різкий ріст тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на кордоні з РФ. Зміна тиску відбулась без попередження з російського "Газпрому". "Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС», - наголосив генеральний директор ОГТС Сергій Макогон. У 2009 році за аналогічних обставин відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.

"Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 мільйонів кубометрів на добу", - додав Макогон.

++08.02++

РФ готується наступати на Сіверськ і Соледар

Російські війська готуються до наступу на Сіверськ і Соледар, поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних речовин, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). Спроби наступу в районах Спірного та національного природного парку "Святі Гори", а також в районах населених пунктів Берестове та Семигір'я українські війська відбили та відкинули російських солдатів назад. Триває спроба наступу РФ у напрямку Покровського, де точаться бої.

На Волинському та Поліському напрямках в армії Білорусі провели тренування зі зв'язку пунктів управління: з території країни велася повітряна розвідка дронами в напрямках міст Луцьк і Ковель. Крім того, розвідку безпілотниками здійснювали на Південнобузькому напрямку. За даними генштабу, зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Пів вогнем РФ за останню добу перебували населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Авіаударів зазнали території біля Залимана та Мосьпанового на Харківщині, біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС на Донеччині, біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного на Миколаївщині та Херсонщині.

++07.33++

Росія атакувала вночі Харків, Миколаїв та Одещину

Близько п'ятої-шостої ранку у вівторок, коли в центральній та східній Україні була оголошена повітряна тривога, керівництво низки регіонів повідомило про російські атаки:

Харків зазнав нічних обстрілів . "Прилетіло в одну з частин Харкова, ближче до центра. Традиційно, попадання поруч з будівлею, котра до військової інфраструктури не має ніякого стосунку", - написав у Telegram мер Ігор Терехов. Вид озброєння, з якого обстріляли місто, він не назвав. Крім загрози повітряної атаки, Харків також перебував вночі під загрозою артилерійських обстрілів. Про жертв інформації поки немає.

. "Прилетіло в одну з частин Харкова, ближче до центра. Традиційно, попадання поруч з будівлею, котра до військової інфраструктури не має ніякого стосунку", - написав у Telegram мер Ігор Терехов. Вид озброєння, з якого обстріляли місто, він не назвав. Крім загрози повітряної атаки, Харків також перебував вночі під загрозою артилерійських обстрілів. Про жертв інформації поки немає. У Миколаєві пролунали потужні вибухи , написав мер міста Олександр Сєнкевич. Подробиці поки не відомі.

, написав мер міста Олександр Сєнкевич. Подробиці поки не відомі. Одещина зазнала ракетної атаки. За словами речника обласної військової адміністрації Сергія Братчука, російська армія застосувала літаки стратегічної авіації. Детальнішої інформації поки що немає.