Росії не вистачає сил для просування за межі Бахмута - ISW

У разі захоплення росіянами Бахмута перед ними постануть два шляхи для подальшого просування. Наразі армії РФ не вистачає сил, необхідних для серйозних атак за межами міста, вважають аналітики Iнституту вивчення війни.

Російські війська не мають достатньої спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для оперативного ефекту, йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у середу, 8 березня.

У разі захоплення міста, росіянам доведеться обирати між двома різними напрямками, гадають експерти: "Російські війська можуть спробувати просунутися на захід вздовж траси Т0504 в напрямку Костянтинівки (близько 20 кілометрів від Бахмута) або на північний захід вздовж траси Е40 в напрямку Слов'янська-Краматорська на північному заході Донецької області (близько 40 кілометрів від Бахмута)".

В ISW вважають, що через виснаження військ РФ їм доведеться обрати лише один з цих напрямків, "щоб мати хоч якийсь шанс на успіх". В Інституті додають, що українські війська суттєво укріпили обидва маршрути, тому будь-яка спроба російських солдатів просунутися цими дорогами, швидше за все, "буде дуже дорого їм коштувати".

Російським військам, імовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні "штурмові загони", які використовувалися в атаках на місто не здатні вести маневрені бойові дії, зауважують аналітики.

"Нещодавнє просування російських військ у міських районах Бахмута демонструє, що вони можуть забезпечити обмежені тактичні переваги за допомогою фронтальних атак піхоти. Після 10 місяців штурмів російські війська навряд чи зможуть здобути більше, ніж тактичну перемогу", - вважають в ISW.

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Зеленський: Взяття Бахмута відкриє РФ шлях до інших міст

У коментарі американському телеканалу CNN 7 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська матимуть "відкриту дорогу" для захоплення ключових міст на сході України, якщо вони встановлять контроль над Бахмутом.

"Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, для росіян буде відкрита дорога після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку. Ось чому наші хлопці стоять там", - сказав він, відстоюючи своє рішення утримувати українські війська в оточеному місті.

Нагадаємо, 6 березня Зеленський доручив відправити на Бахмутський напрямок підкріплення, щоб продовжувати оборону. За його словами, Бахмут "дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас".

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні заявляв, що Бахмут має радше символічне, ніж оперативне значення, тож навіть його можлива втрата українськими силами не призведе до перелому на лінії фронту.