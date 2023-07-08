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Росії бракує резервів під Бахмутом - британська розвідка

Степан Смишляєв
1 год. тому

Військам РФ не вистачає резервів під Бахмутом, вони потерпають від низького морального стану і обмеженої здатності вражати українську артилерію, стверджують у Лондоні.

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Українські воїни поблизу Бахмута
Військам РФ не вистачає резервів під Бахмутом, стверджує військова розвідка ВеликобританіїФото: Genya Savilov/AFP

Збройні сили України досягли стабільних успіхів як на північ, так і на південь від Бахмута на Донеччині, в той час як у російським військам, дуже вірогідно, не стає резервів для посилання цього напряму, йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у суботу, 8 липня, у Twitter міністерства оборони Сполученого королівства.

"Російські оборонці, швидше за все, потерпають від поганого морального стану, поєднання різнорідних підрозділів і обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію", - зазначається у звіті.

На думку британських розвідників, російське керівництво майже напевно "вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом", який має символічне значення, як один з небагатьох здобутків РФ у війні за останні 12 місяців. 

Напередодні у ЗСУ повідомляли, що українські сили продовжують утримувати ініціативу під Бахмутом і просунулися на флангах на відстань більше кілометра.

3 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках РФ тримає понад 180 тисяч військових

Українські військові перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку на початку червня, у саме місто Бахмут ЗСУ не заходили.

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