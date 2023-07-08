Росії бракує резервів під Бахмутом - британська розвідка

Військам РФ не вистачає резервів під Бахмутом, вони потерпають від низького морального стану і обмеженої здатності вражати українську артилерію, стверджують у Лондоні.

Збройні сили України досягли стабільних успіхів як на північ, так і на південь від Бахмута на Донеччині, в той час як у російським військам, дуже вірогідно, не стає резервів для посилання цього напряму, йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у суботу, 8 липня, у Twitter міністерства оборони Сполученого королівства.

"Російські оборонці, швидше за все, потерпають від поганого морального стану, поєднання різнорідних підрозділів і обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію", - зазначається у звіті.

На думку британських розвідників, російське керівництво майже напевно "вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом", який має символічне значення, як один з небагатьох здобутків РФ у війні за останні 12 місяців.

Напередодні у ЗСУ повідомляли, що українські сили продовжують утримувати ініціативу під Бахмутом і просунулися на флангах на відстань більше кілометра.

3 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках РФ тримає понад 180 тисяч військових.

Українські військові перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку на початку червня, у саме місто Бахмут ЗСУ не заходили.

Як Бахмут став пасткою для військ РФ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video