Росіяни знову обстрілюють ракетами українські міста
Валерій Сааков | Степан Смишляєв
1 год. тому
250-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 31 жовтня.
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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 31 жовтня (час київський).
++10.00++
Через масовані обстріли критичної інфраструктури російськими окупаційними силами в понеділок уранці в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Через масовані обстріли критичної інфраструктури запроваджуються екстрені відключення електроенергії", - написав Тимошенко в Telegram-каналі. Він зазначив, що під масований російський ракетний удар потрапили об'єкти енергосистеми низки областей України. "Частину ракет вдалося збити ППО, частина влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - наголосив Тимошенко.
++09.39++
Над Львівською областю збито російські ракети, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях", - написав посадовець у Telegram-каналі.
++09.30++
На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об'єкти, унаслідок чого є руйнування, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. "Є руйнація. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби та ДСНС", - написав Борзов у понеділок у Telegram-каналі.
++09.23++
На Кіровоградщині російські ракети влучили в один з енергетичних об'єктів у районі Світловодська, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. "Увага! Ворожі ракети влучили в один з енергетичних об'єктів у районі Світловодська. Попередньо - без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі", - написав посадовець у Telegram-каналі.
++09.19++
У понеділок, близько 8:00, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Попередньо (удари завдано - Ред.) ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучень. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. Він повідомив також, що минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, унаслідок чого постраждав 16-річний підліток.
Росіяни знову обстрілюють ракетами українські міста
++09.03++
У понеділок вранці російські окупаційні війська завдали ударів крилатими ракетами по низці українських міст, зокрема Києву, Харкову та Запоріжжю. Місцева влада в Telegram-каналах повідомила про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Києві й Харкові. У результаті удару по об'єктах критичної інфраструктури частину Києва знеструмлено, у деяких районах немає водопостачання, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти по об'єкту критичної інфраструктури міста.
У Запоріжжі через атаку у місті виникли відключення енергопостачання, інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. На місцях прильотів працюють аварійні служби.
++08.55++
В одній із громад Київської області є прильоти, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. "Київська область. В одній із громад області - прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - написав Кулеба у понеділок у Telegram-каналі.
++08.39++
Росіяни завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Черкащині, повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Ворог атакував один з об'єктів критичної інфраструктури Черкаської області. У зв'язку з цим частина області знеструмлена. Аварійні служби працюють", - написав Табурець у Telegram-каналі у понеділок.
++08.27++
Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву глави новозеландського МЗС Нанаї Махути. "Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти 14 фізичних і семи юридичних осіб Росії в рамках нашої постійної підтримки України", - йдеться у заяві міністерки. Вона зазначила, що санкції запроваджуються з наголосом на сектор оборони та безпеки, вони стосуються військовослужбовців, оборонних структур та їхніх керівників. Крім того, під санкції потрапляють керівники та акціонери компаній, які розробляють та виробляють ракети й вогнепальну зброю.
США посилять свою військову присутність у Європі
++07.45++
У середині листопада до Європи прибуде американська авіаносна ударна група на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford, повідомило британське військове видання Navy Lookout. Авіаносець, на борту якого міститься близько 90 літаків і гелікоптерів, зокрема винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C, стане на якір на півдні Англії. У поході його супроводжують ракетний крейсер, есмінці та атомний підводний човен.
За даними Пентагону, в східній частині Середземного моря, в акваторії Адріатики також розташована авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS George Bush. Корабельне угруповання діє поблизу Хорватії. До складу групи, що увійшла 25 серпня в Середземне море, крім авіаносця, входять ракетний крейсер USS Leyte Gulf і чотири есмінці - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun та USS Delbert Black, а також атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами Tomahawk.
++07.27++
За добу українські військові відбили атаки російських окупаційних сил поблизу низки населених пунктів у кількох областях України. Йдеться про Зелене Харківської області, Білогорівку, Миколаївку і Новоселівське на Луганщині, Авдіївку, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнку і Новобахмутівку Донецької області, повідомив Генштаб Збройних Сил України у ранковому зведенні. Протягом минулої доби російські агресори завдали чотирьох ракетних та п'ять авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів росіян зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате й Очаків на Миколаївщині.
++07.12++
ООН, Туреччина та Україна погодили в рамках зернової угоди план пересування для 14 суден, які перебувають у турецьких водах на понеділок, 31 жовтня, ідеться в заяві Спільного координаційного центру в Стамбулі. Крім того, три делегації також домовилися про проведення інспекцій у понеділок для 40 суден, що виходять із порту. У СКЦ зазначили, що російська делегація була проінформована про ці плани.
За даними центру, нині 21 судно, котре беру участь в ініціативі з близько 700 тисячами тонн агропродукції на борту перебувають в українських Чорноморських портах або поблизу них. Також у неділю в Стамбулі поновили перевірку суден з українським зерном, що виходять з Чорного моря. Згідно з повідомленням, 30 жовтня було завершено інспекцію 11 таких суховантажів. А загалом на проведення перевірки в Стамбулі зареєстровано 112 суден, з яких 97 - з вантажем, кажуть у СКЦ.
Раніше РФ заявляла, що припиняє свою участь у зерновій угоді.