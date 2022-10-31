Росіяни знову обстрілюють ракетами українські міста

250-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 31 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 31 жовтня (час київський).

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Через масовані обстріли критичної інфраструктури російськими окупаційними силами в понеділок уранці в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Через масовані обстріли критичної інфраструктури запроваджуються екстрені відключення електроенергії", - написав Тимошенко в Telegram-каналі. Він зазначив, що під масований російський ракетний удар потрапили об'єкти енергосистеми низки областей України. "Частину ракет вдалося збити ППО, частина влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - наголосив Тимошенко.

++09.39++

Над Львівською областю збито російські ракети, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях", - написав посадовець у Telegram-каналі .

++09.30++

На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об'єкти, унаслідок чого є руйнування, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. "Є руйнація. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби та ДСНС", - написав Борзов у понеділок у Telegram-каналі.

++09.23++

На Кіровоградщині російські ракети влучили в один з енергетичних об'єктів у районі Світловодська, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. "Увага! Ворожі ракети влучили в один з енергетичних об'єктів у районі Світловодська. Попередньо - без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++09.19++

У понеділок, близько 8:00, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Попередньо (удари завдано - Ред.) ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучень. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. Він повідомив також, що минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, унаслідок чого постраждав 16-річний підліток.



Росіяни знову обстрілюють ракетами українські міста

++09.03++

У понеділок вранці російські окупаційні війська завдали ударів крилатими ракетами по низці українських міст, зокрема Києву, Харкову та Запоріжжю. Місцева влада в Telegram-каналах повідомила про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Києві й Харкові. У результаті удару по об'єктах критичної інфраструктури частину Києва знеструмлено, у деяких районах немає водопостачання, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти по об'єкту критичної інфраструктури міста.

У Запоріжжі через атаку у місті виникли відключення енергопостачання, інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. На місцях прильотів працюють аварійні служби.

++08.55++

В одній із громад Київської області є прильоти, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. "Київська область. В одній із громад області - прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - написав Кулеба у понеділок у Telegram-каналі.

++08.39++

Росіяни завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Черкащині, повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Ворог атакував один з об'єктів критичної інфраструктури Черкаської області. У зв'язку з цим частина області знеструмлена. Аварійні служби працюють", - написав Табурець у Telegram-каналі у понеділок.

++08.27++

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву глави новозеландського МЗС Нанаї Махути. "Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти 14 фізичних і семи юридичних осіб Росії в рамках нашої постійної підтримки України", - йдеться у заяві міністерки. Вона зазначила, що санкції запроваджуються з наголосом на сектор оборони та безпеки, вони стосуються військовослужбовців, оборонних структур та їхніх керівників. Крім того, під санкції потрапляють керівники та акціонери компаній, які розробляють та виробляють ракети й вогнепальну зброю.

США посилять свою військову присутність у Європі

++07.45++

У середині листопада до Європи прибуде американська авіаносна ударна група на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford, повідомило британське військове видання Navy Lookout. Авіаносець, на борту якого міститься близько 90 літаків і гелікоптерів, зокрема винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C, стане на якір на півдні Англії. У поході його супроводжують ракетний крейсер, есмінці та атомний підводний човен.

За даними Пентагону, в східній частині Середземного моря, в акваторії Адріатики також розташована авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS George Bush. Корабельне угруповання діє поблизу Хорватії. До складу групи, що увійшла 25 серпня в Середземне море, крім авіаносця, входять ракетний крейсер USS Leyte Gulf і чотири есмінці - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun та USS Delbert Black, а також атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами Tomahawk.

++07.27++

За добу українські військові відбили атаки російських окупаційних сил поблизу низки населених пунктів у кількох областях України. Йдеться про Зелене Харківської області, Білогорівку, Миколаївку і Новоселівське на Луганщині, Авдіївку, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнку і Новобахмутівку Донецької області, повідомив Генштаб Збройних Сил України у ранковому зведенні. Протягом минулої доби російські агресори завдали чотирьох ракетних та п'ять авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів росіян зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате й Очаків на Миколаївщині.



++07.12++

ООН, Туреччина та Україна погодили в рамках зернової угоди план пересування для 14 суден, які перебувають у турецьких водах на понеділок, 31 жовтня, ідеться в заяві Спільного координаційного центру в Стамбулі. Крім того, три делегації також домовилися про проведення інспекцій у понеділок для 40 суден, що виходять із порту. У СКЦ зазначили, що російська делегація була проінформована про ці плани.

За даними центру, нині 21 судно, котре беру участь в ініціативі з близько 700 тисячами тонн агропродукції на борту перебувають в українських Чорноморських портах або поблизу них. Також у неділю в Стамбулі поновили перевірку суден з українським зерном, що виходять з Чорного моря. Згідно з повідомленням, 30 жовтня було завершено інспекцію 11 таких суховантажів. А загалом на проведення перевірки в Стамбулі зареєстровано 112 суден, з яких 97 - з вантажем, кажуть у СКЦ.

Раніше РФ заявляла, що припиняє свою участь у зерновій угоді.

Перше судно з зерном вийшло з Одеси To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



