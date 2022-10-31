Росіяни знову обстрілюють ракетами міста й регіони України
Валерій Сааков | Степан Смишляєв
56 хв. тому
250-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 31 жовтня.
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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 31 жовтня (час київський).
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів ракетами та дронами пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури в 10 регіонах. "Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль - не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких - енергетичні", - написав він у Telegram-каналі. За його даними, знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях України. "Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній і професійній роботі ППО з понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо", - додав прем'єр.
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У Кривому Розі одна з випущених російськими військами ракет влучила у промислове підп риємство, а дві інших ракети збили сили ППО, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул в Telegram-каналі. "Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті, одна крилата ракета - влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - поінформував посадовець.
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У районі населеного пункту Наславча на півночі Молдови в понеділок уранці впала збита російська ракета, повідомило міністерство внутрішніх справ країни. "Сьогодні вранці ракета, збита українською системою ППО, впала в районі північного краю населеного пункту Наславча Республіки Молдова, розташованого на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок падіння уламків російської ракети попередньо обійшлося без постраждалих, але вибито вікна кількох будинків у Наславчі. "Наразі сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює документальна група", - поінформували в у відомстві.
++11.42++
Уламки російських ракет влучили на територію Хмельницької області, внаслідок чого сталося руйнування цивільного об'єкта, однак обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій у Telegram-каналі. Про деталі посадовець пообіцяв повідомити згодом.
++11.16++
Українські військові повідомили про збиття у небі над Миколаївщиною та Одещиною 12 російських крилатих ракет і російського вертольота Ка-52. "Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 ракет над Миколаївщиною, дві - над Одещиною. На Херсонщині збито черговий ударний ворожий гелікоптер Ка-52", - повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь" у Facebook.
++11.10++
У Чернівецькій області пошкоджено критичну інфраструктуру внаслідок ракетних обстрілів, повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram-каналі.
++11.05++
Обстріли Росією України доводять, що РФ не зацікавлена ні в мирних переговорах, ні в глобальній продовольчій безпеці, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Ранок розпочинається із сирен по всій Україні. Російські ракети вразили енергетичну інфраструктуру Києва та інших міст, спричинивши перебої з електрикою і водою. Росія не зацікавлена ні в мирних переговорах, ані в глобальній продовольчій безпеці. Єдина мета Путіна - смерть і руйнування", - написав Ніколенко у Twitter.
++10.59++
Українські військові знищили 44 із понад 50 ракет, випущених із території РФ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. "Російські окупанти здійснили декілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. З літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 із півночі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область)", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі. "Так, 44 крилаті ракети знищені силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" - 18, повітряного командування "Південь" - 12, повітряного командування "Схід" - 9, повітряного командування "Захід" - 5!", - додали у ПС ЗСУ.
++10.56++
Влада Запоріжжя повідомила про повторний обстріл обласного центра росіянами. "Ворог повторно атакує Запоріжжя", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі.
++10.52++
Від ракетного удару росіян постраждали також і об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді, а також є серйозні руйнування, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Є прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.
++10.48++
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив Росію у бажанні воювати з мирним населенням, і наголосив, що Росія робить це, тому що вона все ще має як ракети, так і бажання вбивати українців. "Чергова партія російських ракет уразила критично важливу інфраструктуру України. Замість того, щоб битися на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це, тому що вона все ще має ракети та бажання вбивати українців", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.
++10.28++
Посолка США в Україні Бриджіт Брінк звинуватила Росію в спробах залишити Україну "в холоді та темряві напередодні зими" за допомогою "бездушних" та "варварських" ракетних ударів по цивільних об'єктах України. "Як і мільйони українців, наша команда посольства США в Україні знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими", - написала Брінк у соцмережі Twitter.
++10.14++
В одному з районів Київської області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлі, є постраждалі, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. "Загроза ракетних ударів триває. В одному з районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас унаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є постраждалі. На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів", - написав він у Telegram-каналі.
++10.00++
Через масовані обстріли критичної інфраструктури російськими окупаційними силами в понеділок уранці в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Через масовані обстріли критичної інфраструктури запроваджуються екстрені відключення електроенергії", - написав Тимошенко в Telegram-каналі. Він зазначив, що під масований російський ракетний удар потрапили об'єкти енергосистеми низки областей України. "Частину ракет вдалося збити ППО, частина влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - наголосив Тимошенко.
++09.39++
Над Львівською областю збито російські ракети, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях", - написав посадовець у Telegram-каналі.
++09.30++
На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об'єкти, унаслідок чого є руйнування, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. "Є руйнація. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби та ДСНС", - написав Борзов у понеділок у Telegram-каналі.
++09.23++
На Кіровоградщині російські ракети влучили в один з енергетичних об'єктів у районі Світловодська, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. "Увага! Ворожі ракети влучили в один з енергетичних об'єктів у районі Світловодська. Попередньо - без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі", - написав посадовець у Telegram-каналі.
++09.19++
У понеділок, близько 8:00, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Попередньо (удари завдано - Ред.) ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучень. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. Він повідомив також, що минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, унаслідок чого постраждав 16-річний підліток.
Росіяни знову обстрілюють ракетами українські міста
++09.03++
У понеділок вранці російські окупаційні війська завдали ударів крилатими ракетами по низці українських міст, зокрема Києву, Харкову та Запоріжжю. Місцева влада в Telegram-каналах повідомила про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Києві й Харкові. У результаті удару по об'єктах критичної інфраструктури частину Києва знеструмлено, у деяких районах немає водопостачання, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти по об'єкту критичної інфраструктури міста.
У Запоріжжі через атаку у місті виникли відключення енергопостачання, інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. На місцях прильотів працюють аварійні служби.
++08.55++
В одній із громад Київської області є прильоти, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. "Київська область. В одній із громад області - прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - написав Кулеба у понеділок у Telegram-каналі.
++08.39++
Росіяни завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Черкащині, повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Ворог атакував один з об'єктів критичної інфраструктури Черкаської області. У зв'язку з цим частина області знеструмлена. Аварійні служби працюють", - написав Табурець у Telegram-каналі у понеділок.
++08.27++
Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву глави новозеландського МЗС Нанаї Махути. "Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти 14 фізичних і семи юридичних осіб Росії в рамках нашої постійної підтримки України", - йдеться у заяві міністерки. Вона зазначила, що санкції запроваджуються з наголосом на сектор оборони та безпеки, вони стосуються військовослужбовців, оборонних структур та їхніх керівників. Крім того, під санкції потрапляють керівники та акціонери компаній, які розробляють та виробляють ракети й вогнепальну зброю.
США посилять свою військову присутність у Європі
++07.45++
У середині листопада до Європи прибуде американська авіаносна ударна група на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford, повідомило британське військове видання Navy Lookout. Авіаносець, на борту якого міститься близько 90 літаків і гелікоптерів, зокрема винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C, стане на якір на півдні Англії. У поході його супроводжують ракетний крейсер, есмінці та атомний підводний човен.
За даними Пентагону, в східній частині Середземного моря, в акваторії Адріатики також розташована авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS George Bush. Корабельне угруповання діє поблизу Хорватії. До складу групи, що увійшла 25 серпня в Середземне море, крім авіаносця, входять ракетний крейсер USS Leyte Gulf і чотири есмінці - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun та USS Delbert Black, а також атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами Tomahawk.
++07.27++
За добу українські військові відбили атаки російських окупаційних сил поблизу низки населених пунктів у кількох областях України. Йдеться про Зелене Харківської області, Білогорівку, Миколаївку і Новоселівське на Луганщині, Авдіївку, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнку і Новобахмутівку Донецької області, повідомив Генштаб Збройних Сил України у ранковому зведенні. Протягом минулої доби російські агресори завдали чотирьох ракетних та п'ять авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів росіян зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате й Очаків на Миколаївщині.
++07.12++
ООН, Туреччина та Україна погодили в рамках зернової угоди план пересування для 14 суден, які перебувають у турецьких водах на понеділок, 31 жовтня, ідеться в заяві Спільного координаційного центру в Стамбулі. Крім того, три делегації також домовилися про проведення інспекцій у понеділок для 40 суден, що виходять із порту. У СКЦ зазначили, що російська делегація була проінформована про ці плани.
За даними центру, нині 21 судно, котре беру участь в ініціативі з близько 700 тисячами тонн агропродукції на борту перебувають в українських Чорноморських портах або поблизу них. Також у неділю в Стамбулі поновили перевірку суден з українським зерном, що виходять з Чорного моря. Згідно з повідомленням, 30 жовтня було завершено інспекцію 11 таких суховантажів. А загалом на проведення перевірки в Стамбулі зареєстровано 112 суден, з яких 97 - з вантажем, кажуть у СКЦ.
Раніше РФ заявляла, що припиняє свою участь у зерновій угоді.