Росіяни знову обстрілюють ракетами міста й регіони України

250-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 31 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 31 жовтня (час київський).

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів ракетами та дронами пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури в 10 регіонах. "Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль - не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких - енергетичні", - написав він у Telegram-каналі. За його даними, знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях України. "Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній і професійній роботі ППО з понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо", - додав прем'єр.

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У Кривому Розі одна з випущених російськими військами ракет влучила у промислове підп риємство, а дві інших ракети збили сили ППО, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул в Telegram-каналі . "Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті, одна крилата ракета - влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - поінформував посадовець.

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У районі населеного пункту Наславча на півночі Молдови в понеділок уранці впала збита російська ракета, повідомило міністерство внутрішніх справ країни. "Сьогодні вранці ракета, збита українською системою ППО, впала в районі північного краю населеного пункту Наславча Республіки Молдова, розташованого на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні .

Унаслідок падіння уламків російської ракети попередньо обійшлося без постраждалих, але вибито вікна кількох будинків у Наславчі. "Наразі сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює документальна група", - поінформували в у відомстві.

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Уламки російських ракет влучили на територію Хмельницької області, внаслідок чого сталося руйнування цивільного об'єкта, однак обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій у Telegram-каналі . Про деталі посадовець пообіцяв повідомити згодом.

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Українські військові повідомили про збиття у небі над Миколаївщиною та Одещиною 12 російських крилатих ракет і російського вертольота Ка-52. "Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 ракет над Миколаївщиною, дві - над Одещиною. На Херсонщині збито черговий ударний ворожий гелікоптер Ка-52", - повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь" у Facebook .

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У Чернівецькій області пошкоджено критичну інфраструктуру внаслідок ракетних обстрілів, повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram-каналі .

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Обстріли Росією України доводять, що РФ не зацікавлена ні в мирних переговорах, ні в глобальній продовольчій безпеці, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Ранок розпочинається із сирен по всій Україні. Російські ракети вразили енергетичну інфраструктуру Києва та інших міст, спричинивши перебої з електрикою і водою. Росія не зацікавлена ні в мирних переговорах, ані в глобальній продовольчій безпеці. Єдина мета Путіна - смерть і руйнування", - написав Ніколенко у Twitter.

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Українські військові знищили 44 із понад 50 ракет, випущених із території РФ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. "Російські окупанти здійснили декілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. З літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 із півночі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область)", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі. "Так, 44 крилаті ракети знищені силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" - 18, повітряного командування "Південь" - 12, повітряного командування "Схід" - 9, повітряного командування "Захід" - 5!", - додали у ПС ЗСУ.



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Влада Запоріжжя повідомила про повторний обстріл обласного центра росіянами. "Ворог повторно атакує Запоріжжя", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі.

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Від ракетного удару росіян постраждали також і об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді, а також є серйозні руйнування, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Є прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни влучили по об'єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив Росію у бажанні воювати з мирним населенням, і наголосив, що Росія робить це, тому що вона все ще має як ракети, так і бажання вбивати українців. "Чергова партія російських ракет уразила критично важливу інфраструктуру України. Замість того, щоб битися на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це, тому що вона все ще має ракети та бажання вбивати українців", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.



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Посолка США в Україні Бриджіт Брінк звинуватила Росію в спробах залишити Україну "в холоді та темряві напередодні зими" за допомогою "бездушних" та "варварських" ракетних ударів по цивільних об'єктах України. "Як і мільйони українців, наша команда посольства США в Україні знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими", - написала Брінк у соцмережі Twitter.

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В одному з районів Київської області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлі, є постраждалі, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. "Загроза ракетних ударів триває. В одному з районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас унаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є постраждалі. На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів", - написав він у Telegram-каналі .

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Через масовані обстріли критичної інфраструктури російськими окупаційними силами в понеділок уранці в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Через масовані обстріли критичної інфраструктури запроваджуються екстрені відключення електроенергії", - написав Тимошенко в Telegram-каналі. Він зазначив, що під масований російський ракетний удар потрапили об'єкти енергосистеми низки областей України. "Частину ракет вдалося збити ППО, частина влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - наголосив Тимошенко.

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Над Львівською областю збито російські ракети, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях", - написав посадовець у Telegram-каналі .

++09.30++

На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об'єкти, унаслідок чого є руйнування, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. "Є руйнація. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби та ДСНС", - написав Борзов у понеділок у Telegram-каналі.

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На Кіровоградщині російські ракети влучили в один з енергетичних об'єктів у районі Світловодська, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. "Увага! Ворожі ракети влучили в один з енергетичних об'єктів у районі Світловодська. Попередньо - без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++09.19++

У понеділок, близько 8:00, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Попередньо (удари завдано - Ред.) ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучень. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. Він повідомив також, що минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, унаслідок чого постраждав 16-річний підліток.



Росіяни знову обстрілюють ракетами українські міста

++09.03++

У понеділок вранці російські окупаційні війська завдали ударів крилатими ракетами по низці українських міст, зокрема Києву, Харкову та Запоріжжю. Місцева влада в Telegram-каналах повідомила про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в Києві й Харкові. У результаті удару по об'єктах критичної інфраструктури частину Києва знеструмлено, у деяких районах немає водопостачання, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти по об'єкту критичної інфраструктури міста.

У Запоріжжі через атаку у місті виникли відключення енергопостачання, інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. На місцях прильотів працюють аварійні служби.

++08.55++

В одній із громад Київської області є прильоти, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. "Київська область. В одній із громад області - прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - написав Кулеба у понеділок у Telegram-каналі.

++08.39++

Росіяни завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Черкащині, повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Ворог атакував один з об'єктів критичної інфраструктури Черкаської області. У зв'язку з цим частина області знеструмлена. Аварійні служби працюють", - написав Табурець у Telegram-каналі у понеділок.

++08.27++

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву глави новозеландського МЗС Нанаї Махути. "Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти 14 фізичних і семи юридичних осіб Росії в рамках нашої постійної підтримки України", - йдеться у заяві міністерки. Вона зазначила, що санкції запроваджуються з наголосом на сектор оборони та безпеки, вони стосуються військовослужбовців, оборонних структур та їхніх керівників. Крім того, під санкції потрапляють керівники та акціонери компаній, які розробляють та виробляють ракети й вогнепальну зброю.

США посилять свою військову присутність у Європі

++07.45++

У середині листопада до Європи прибуде американська авіаносна ударна група на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford, повідомило британське військове видання Navy Lookout. Авіаносець, на борту якого міститься близько 90 літаків і гелікоптерів, зокрема винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C, стане на якір на півдні Англії. У поході його супроводжують ракетний крейсер, есмінці та атомний підводний човен.

За даними Пентагону, в східній частині Середземного моря, в акваторії Адріатики також розташована авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS George Bush. Корабельне угруповання діє поблизу Хорватії. До складу групи, що увійшла 25 серпня в Середземне море, крім авіаносця, входять ракетний крейсер USS Leyte Gulf і чотири есмінці - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun та USS Delbert Black, а також атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами Tomahawk.

++07.27++

За добу українські військові відбили атаки російських окупаційних сил поблизу низки населених пунктів у кількох областях України. Йдеться про Зелене Харківської області, Білогорівку, Миколаївку і Новоселівське на Луганщині, Авдіївку, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнку і Новобахмутівку Донецької області, повідомив Генштаб Збройних Сил України у ранковому зведенні. Протягом минулої доби російські агресори завдали чотирьох ракетних та п'ять авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів росіян зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате й Очаків на Миколаївщині.



++07.12++

ООН, Туреччина та Україна погодили в рамках зернової угоди план пересування для 14 суден, які перебувають у турецьких водах на понеділок, 31 жовтня, ідеться в заяві Спільного координаційного центру в Стамбулі. Крім того, три делегації також домовилися про проведення інспекцій у понеділок для 40 суден, що виходять із порту. У СКЦ зазначили, що російська делегація була проінформована про ці плани.

За даними центру, нині 21 судно, котре беру участь в ініціативі з близько 700 тисячами тонн агропродукції на борту перебувають в українських Чорноморських портах або поблизу них. Також у неділю в Стамбулі поновили перевірку суден з українським зерном, що виходять з Чорного моря. Згідно з повідомленням, 30 жовтня було завершено інспекцію 11 таких суховантажів. А загалом на проведення перевірки в Стамбулі зареєстровано 112 суден, з яких 97 - з вантажем, кажуть у СКЦ.

Раніше РФ заявляла, що припиняє свою участь у зерновій угоді.

Перше судно з зерном вийшло з Одеси To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



