Росіяни знову обстріляли Харків і Харківщину

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за 3 вересня. На цій сторінці DW розповідає (оновлюється) про події неділі, 4 вересня (час київський).

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За більш ніж пів року розпочатої Росією війни проти України загинуло вже щонайменше 382 українських дітей. Такі дані станом на ранок 4 вересня 2022 року поширив Офіс генпрокурора України. Лише за останню добу загинуло двоє хлопчиків 8 та 9 років в Миколаївській та Дніпропетровській областях. Ще троє дітей 9, 7 та 11 років отримали поранення, йдеться в повідомленні. Загалом від війни в Україні постраждало за офіційними даними ювенальних прокурорів понад 1122 дітей, з яких більше 740 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Водночас у відомстві визнають, що ці цифри не остаточні, адже триває робота з виявлення та перевірки такої інформації в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти, з яких 289 зруйновано повністю, порахували в відомстві.

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Ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною і може перерости у катастрофу, застерігає заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм. За його словами, на кордоні утворюються багатокілометрові черги з вантажівок, у яких водії змушені стояти по декілька днів. "Цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 (!) кілометрів", - написав Найєм. Усе це через низьку ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль, нарікає заступник міністра. Як доказ він наводить данні з пункту пропуску "Дорогуськ" - якщо в докризовий період там протягом доби приймали близько 80 вантажівок, тепер середній показник за останні кілька днів - 19 вантажівок. Найєм закликав збільшити на польській стороні кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб, щоб розв'язати проблему.

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Віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що ЄС має заборонити видачу віз громадянам РФ. Про це вона написала в соцмережі Twitter.

На її думку, заборона на видачу віз для росіян стане "холодним душем" для них. Такий крок необхідний з огляду на підтримку війни проти України серед російського населення, пояснила урядовиця. "Війну проти України підтримують 76 відсотків; лише 17 відсотків виступають проти (останнє опитування "Левада-центру"). Необхідно припинити вітати росіян, коли їхні ракети руйнують міста, а Кремль запускає найбільшу енергетичну кризу за останні десятиліття", - написала у Twitter Стефанішина.

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Росіяни вночі атакували Київський район Харкова. За даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, імовірно обстріл здійснили ракетами, внаслідок чого зайнялася пожежа в ресторані. Попередньо - без загиблих та поранених. Тим часом у Офісі генпрокурора зазначили, що російські окупаційні сили випустили ракету С-300 з території Бєлгородської області РФ. Також у Чугуївському районі Харківщини внаслідок атаки росіян загинула 45-річна жінка, ще одну жінку госпіталізували з пораненнями, повідомляє глава обласної ОВА Олег Синєгубов. Крім того, поранень зазнав 43-річний чоловік в Ізюмському районі області.