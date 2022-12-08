Росіяни завезли на ЗАЕС "Гради" - "Енергоатом"

Війна Росії проти України - новини четверга, 8 грудня (оновлюється).

++18.05++

В уряді Німеччини не вбачають ризиків відключень електроенергії в країні через брак потужностей цієї зими попри скорочення постачання російського газу до Європи, повідомив віцепрем'єр, міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck), додавши, що Німеччина навіть може допомогти Франції з електроенергією. Однак уряд країни стурбований можливістю кібератак, які призведуть до порушення постачання. "Ми повинні спробувати запобігти цьому всіма силами", - зауважив міністр.

++17.40++

Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги Україні, повідомив міністр закордонних справ Растислав Качер на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві. "Ми й надалі будемо підтримувати вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги - це боєприпаси, зокрема великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження", - цитує Качера видання "Укрінформ". За його словами, Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму.

++17.07++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, відкриваючи дискусію "Кримінальне переслідування за злочин агресії, скоєний в Україні" у Вашингтоні, закликав США підтримати створення спеціального трибуналу, який судитиме найвище керівництво Росії. "Мир - це універсальна цінність. Я впевнений, що всі ви його цінуєте, і немає такої людини й такого народу, які не мріяли б про мир, коли хтось його руйнує. Але мир неможливий без справедливості. А справедливість неможлива без правосуддя", - заявив Єрмак, повідомляє пресслужба президента. Саме тому, на його думку, обов'язковим елементом формули миру є створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. "Ось чому Україна звертається до вас і до Сполучених Штатів Америки по підтримку наших зусиль зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії", - сказав він.

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++16.46++

Європейський парламент наступного тижня має намір обговорити та проголосувати резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом, випливає з порядку денного пленарного засідання ЄП, яке відбудеться з 12 по 15 грудня в Страсбурзі. "Депутати Європарламенту обговорять і проголосують за резолюцію про визнання Голодомору геноцидом. Голодомор був нав'язаним Радянським Союзом голодом, унаслідок якого в період з 1932-го по 1933 рік якого загинули мільйони українців", - зазначено в анонсуванні резолюції. Обговорення з подальшим голосуванням заплановане на 15 грудня. Цього самого дня депутати обговорять бомбардування РФ критичної цивільної інфраструктури України.

++16.35++

Український стартап AeroDrone пройшов сертифікацію та отримав дозвіл на експлуатацію у ЗСУ двох типів безпілотних авіаційних комплексів, повідомив партнер стартапа, колишній генеральний директор Microsoft Україна, виконавчий голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків. За його словами, до експлуатації ЗСУ, зокрема, допущено моделі E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300кг) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80кг). "Рівень залучення та сприяння безпрецеденний, команда Олександра Лієва здійснила революцію в процесах для українських розробників БпАК. Далі - підконтрольна експлуатація та серійне виробництво", – написав Шимків на Facebook у четвер.

СБУ повідомила про знахідки у храмах УПЦ МП

++16.27++

Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП), розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. На території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій "Л/ДНР", повідомили у спецслужбі. "Крім того, встановлено, що місцевий архімандрит - настоятель Успенського собору - був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів", - зазначається, зокрема, у повідомленні. В результаті огляду церковних приміщень знайдено перепустки, виписані на ім'я "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" та російські паспорти місцевих священників. "При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсону рашистами", - зазначили в СБУ. За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

++16.06++

У районі Сватового Луганської області розгорнуто частини 1-ї гвардійської танкової армії Росії, зазначає міністерство оборони Великобританії у своєму традиційному зведенні про ситуацію в Україні. "Імовірно, елітна 1-ша танкова армія зазнала важких втрат на початку війни, зокрема під час відступу з Харківської області у вересні 2022 року. Наразі вона, ймовірно, частково посилена мобілізованими резервістами, хоча й залишається значно нижчою за затверджену чисельність - понад 25 000 осіб", - зазначає військове відомство з посиланням на власні розвідувальні джерела. Крім того, підготовлено систему траншей загальною протяжністю 60 кілометрів між Сватовим і російським кордоном. При цьому глибина оборони залишається незрозумілою, зазначено в повідомленні.

++15.33++

60 відкотків абонентів, які в деокупованому Херсоні отримують теплопостачання від місцевої теплоелектроцентралі (ТЕЦ), вже з теплом, йдеться у повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Зазначається, що комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоб подати опалення і в решту осель.

++15.09++

Прокурори продовжують фіксувати воєнні злочини РФ на деокупованих територіях Миколаївської області: знайдено тіла трьох мирних жителів зі слідами тортур, повідомляє Офіс генерального прокурора. Тіла виявили на території села Новопетрівка Широківської ОТГ Баштанського району. У повідомленні ОГПУ наголошується, що, за даними слідства, тіла належать місцевим жителям - чоловікам 39-ти, 42-х та 55-ти років. "Згідно з висновками судово-медичних експертів, у загиблих зафіксовані сліди тортур та катувань. Двоє чоловіків мають вогнепальні поранення", - інформують у прокуратурі. Наразі відбуваються слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.

++14.59++

За підсумками 2022 року Україна планує залучити понад 31 мільярд доларів міжнародної фінансової підтримки, заявив голова Національного банку України Андрій Пишний. Він додав, що вже є попередні домовленості і про допомогу від міжнародних партнерів для фінансування дефіциту державного бюджету та відновлення економіки в 2023 році: Європейський Союз планує надати 18 мільярдів євро, США - близько 10 мільярдів доларів. "Вдалося досягти прогресу в перемовинах з МВФ щодо укладення нової моніторингової програми із залученням ради фонду. Фінальне затвердження цієї програми сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році", - зауважив він.

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++14:49++

Росіяни завезли на Запорізьку АЕС "Гради" - "Енергоатом

Українська національна компанія "Енергоатом" заявляє, що росіяни завезли вчора на територію захопленої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) кілька реактивних систем залпового вогню "Град", які розмістили біля шостого енергоблока - безпосередньо поруч із територією сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Найбільш вірогідна провокація, що готується, - обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками "Град" безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива", - йдеться в повідомленні "Енергоатома".

Компанія звертає особливу увагу Міжнародного агентства з атомної енергії на це повідомлення та вкотре закликає створити безпекову зону всередині й навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації.

++14:20++

Угорщина на засіданні послів країн Європейського Союзу виступила проти дев'ятого пакета санкцій щодо РФ, повідомляє видання Financial Times із посиланням на джерела.

Раніше Будапешт блокував допомогу ЄС Україні на 18 мільярдів євро. У Брюсселі переконані, що це відбувається через блокування Євросоюзом виплат Угорщині у зв'язку з проблемами з верховенством права в країні. Дипломати сподіваються, що перед самітом лідерів угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан поступиться, як він це робив уже неодноразово.

++13:52++

Міністр оборони України Олексій Резніков написав у Facebook, що наприкінці вересня уряд значно спростив процедуру допуску озброєння та військової техніки до експлуатації у Збройних силах (ЗСУ), що вже дало значний ефект, у першу чергу - в сфері дронів.

"Раніше армія приймала до експлуатації один-два зразки безпілотників на рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків безпілотників українського виробництва", - повідомив він. За його словами, зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації дронів українського виробництва. Рішення щодо них заплановано ухвалити до кінця року.

Напередодні видання Financial Times із посиланням на анонімного українського посадовця повідомило, що безпілотники, які атакували військові аеродроми в Саратовській та Рязанській областях РФ, були створені за спільною ініціативою українського уряду та приватного бізнесу. За його словами, ці дрони не були ані продукцією державного концерну "Укроборонпром", ані вдосконаленими апаратами радянського виробництва. Офіційно Україна удари не визнає.

++13:23++

СБУ проводить "безпекові заходи" на трьох об'єктах УПЦ (МП) у Житомирській області

Служба безпеки України (СБУ) проводить "безпекові (контррозвідувальні) заходи" на трьох об'єктах Української православної церкви (Московського патріархату) в Житомирській області: на території та в приміщеннях жіночого ставропігійного монастиря Афонської ікони Божої матері поблизу Чоповичів, чоловічого монастиря Казанської ікони Божої матері Овруцько-Коростенської єпархії та скиту цього монастиря на честь Сілуана Афонського.

"Мета - виявлення та протидія підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі нашої держави. Враховуючи повномасштабну військову агресію РФ проти України, дані заходи проводяться СБУ в тому числі для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних громад в якості осередку "русского мира" та убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів", - ідеться у повідомленні СБУ.

Спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території України.

++12:59++

У Сенаті США пропонують визнати дії РФ в Україні геноцидом

Визнати дії Росії в Україні геноцидом запропонувала група сенаторів США.

Будівля Конгресу США Фото: J. Scott Applewhite/AP/dpa/picture alliance

Резолюція, яку підтримав комітет Сенату (верхньої палати Конгресу. - Ред.) з міжнародних відносин, схвалює трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військовослужбовців до відповідальності за війну проти України, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, а також закликає президента США застосувати санкції на кшталт санкцій зі списку Магнітського до осіб, відповідальних або причетних до геноциду РФ в Україні. Поки що точна дата розгляду цієї резолюції Сенатом невідома.

Тим часом більшість республіканців підтримала резолюцію про аудит американської військової та економічної допомоги Україні, попри те, що комітет у закордонних справах Палати представників, який контролюють демократи, не підтримав законопроєкт. Таким чином республіканці надіслали адміністрації президента США Джо Байдена чіткий сигнал, що їй доведеться миритися з ретельною перевіркою заходів підтримки України після того, як наступного року контроль за Палатою представників (нижньою палатою парламенту. - Ред.) перейде до них, написало The Washington Post.

++12:38++

У Севастополі вранці чули потужний вибух

Над центральною частиною Севастополя вранці пролунав потужний вибух. За кілька секунд до цього очевидці чули звук, який, за їхніми словами, був схожий на звук пуску ракети.

Окупаційна влада міста стверджує, що черговий корабель Чорноморського флоту РФ збив безпілотник над акваторією моря.

++12:17++

Україна просила в США касетні боєприпаси - CNN

Українські посадовці та законодавці протягом останніх місяців зверталися до адміністрації президента США Джо Байдена та до членів Конгресу з проханням надати боєголовки з касетними боєприпасами. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на американські та українські джерела.

Касетні боєприпаси заборонені в багатьох країнах світу. Росія використовує їх на війні проти України. Їхнє використання становить небезпеку для цивільного населення.

За даними CNN, США не відкинули суперечливе прохання Києва, не виключивши цей варіант як крайній засіб, якщо запаси інших боєприпасів вичерпуватимуться. Водночас серйозно запит не розглядали через законодавчі обмеження, які Конгрес наклав на експорт цього виду снарядів.

++11:56++

Внаслідок обстрілів Росією території України 7 грудня загинули 11 цивільних українців, ще 17 дістали поранень, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Дев'ять мирних громадян загинули в Донецькій області: шість у Кураховому, по одному - в Бахмуті, Красногорівці та Іванівці. 15 людей на Донеччині були поранені, уточнив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

Двоє осіб загинули, а одна була поранена в Херсонській області, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич. Ще одна людина була поранена в Запорізькій області, написав у Telegram голова ОВА Олександр Старух.

++11:33++

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй задокументувала вбивства російськими солдатами у перші шість тижнів війни 441 мирного жителя України: 341 чоловіка, 72 жінок і 28 дітей (20 хлопчиків і восьми дівчаток) у трьох регіонах країни - Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Автори доповіді місії наголошують, що реальна кількість загиблих значно вища, у тому числі тому, що продовжується робота з підтвердження ще 198 вбивств у цих регіонах, які були частково окуповані на початкових етапах вторгнення РФ в Україну.

Найбільше вбивств місія задокументувала у Бучі на Київщині - 73 цивільних осіб. Ще 105 імовірних убивств у цьому місті розслідуються.

++11:15++

Ризики ескалації війни в Україні до ядерного конфлікту зменшилися, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Росія припинила погрожувати застосуванням ядерної зброї у відповідь на червону лінію, проведену міжнародною спільнотою", - заявив він в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

Як зазначає агентство Reuters, Шольц давав інтерв'ю до заяви президента РФ Володимира Путіна про зростання загрози ядерної війни. "З приводу загрози ядерної війни. Ви маєте рацію, вона наростає, чого гріха таїти. З приводу того, що Росія не застосує за жодних обставин першою, значить, і другою теж не застосує, тому що можливості застосування у разі удару по нашій території сильно обмежені. Тим не менш, у нас стратегія нашого застосування засобів захисту - а саме як захист ми розглядаємо зброю масового ураження, ядерну зброю - вона вся налаштована навколо так званого відповідно-зустрічного удару", - сказав Путін.

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++10:52++

Червоний Хрест повідомив про відвідування військовополонених РФ і України

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив, що минулого тижня здійснив дводенний візит до українських військовополонених. Ще один такий візит запланований цього тижня.

У цей же період Червоний Хрест здійснив візити до російських військовополонених. До кінця місяця заплановані подальші візити.

Представники МКЧХ перевірили стан здоров'я та лікування полонених, передали їм засоби особистої гігієни та теплий одяг, а також поділилися новинами з їхніми сім'ями. Детальніші подробиці в пресрелізі Червоного Хреста не наводяться.

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++10:37++

Суд у Норвегії виправдав сина соратника Путіна

Суд у Норвегії виправдав підозрюваного в незаконному запуску дрона на архіпелазі Шпіцберген Андрія Якуніна- сина Володимира Якуніна, колишнього глави Російських залізниць та довіреної особи президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомила адвокатська контора Elden.

Якуніна затримали в середині жовтня, звинувативши у порушенні заборони на керування дронами для російських громадян, запровадженої в рамках санкцій щодо РФ за війну проти України.

На суді захист стверджував, що заборона не поширюється на невеликі безпілотники, які використовуються для розважальних цілей. Адвокати також наполягали на тому, що оскільки Якунін є громадянином не тільки Росії, а й Великобританії, його справу слід розглядати інакше, ніж інші випадки. Норвезькі ЗМІ не уточнюють, які саме аргументи захисту врахував суд, виправдавши Якуніна.

У прокуратурі Норвегії виданню VG повідомили, що оскаржуватимуть рішення суду.

++10:07++

Вночі Миколаїв зазнав ракетного обстрілу з боку РФ, за попередньою інформацією - з зенітно-ракетного комплексу С-300, передбаченого для протиповітряної оборони. Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств. Пошкоджень зазнала техніка. Жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09:39++

Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи

Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

Зеленський і далі штовхатиме Європу в потрібному йому напрямку, вважають оглядачі Politico. Фото: Janis Laizans/REUTERS

У матеріалі пояснюється, що завдяки Зеленському Європа нині переосмислює багато аспектів своєї дотеперішньої політики, тоді як європейські лідери не просто довіряють Зеленському - чого не скажеш про його попередників, - а й захоплюються ним та слідують за ним.

"Якщо він хоче зброї, він її отримує, навіть якщо це означатиме зміну довготривалої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій (проти Росії. - Ред.), він їх отримує, навіть якщо це означатиме, що Європа пройде через енергетичну кризу і важку зиму з захмарними цінами на газ. Йому навіть вдалося зрушити з мертвої точки питання вступу України до Європейського Союзу, що було заморожене з 2013 року", - йдеться в статті.

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++09:08++

Канада та Нідерланди подали спільну заяву про приєднання до справи України проти Росії у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй. У ній зазначається, що обидві країни подадуть до суду своє тлумачення положень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

++08:39++

Путін готує ґрунт для затяжної війни проти України - ISW

Президент Росії Володимир Путін готує ґрунт для затяжної війни проти України, переконані аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму щоденному звіті вони звертають увагу на підсумки зустрічі Путіна з російською Радою з прав людини, на якій він сказав, що так звана "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", і що захоплення нових територій є важливим результатом цього процесу для РФ. Путін порівняв себе з російським царем Петром І, зазначивши, що Росія зараз контролює Азовське море, за яке боровся Петро І.

"Це посилання на російську імперську історію явно окреслює нинішні цілі Путіна в Україні як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. Путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на затяжну, виснажливу війну в Україні, спрямовану на завоювання додаткових українських територій", - йдеться в аналітичному звіті ISW.

Експерти також погоджуються з оцінкою генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнса Столтенберга, що Росія прагне взяти оперативну паузу взимку, щоби перегрупуватися, відновитися та спробувати розпочати масштабніший наступ навесні. Аналітики ISW вважають, що така пауза піде на користь РФ, позбавивши Україну ініціативи в контрнаступі. Поки що, на їхню думку, зацикленість Путіна на наступальних операціях навколо Бахмута сприяє здатності України зберігати військову ініціативу на інших ділянках бойових дій. Вони вважають, що подальші успіхи українських Збройних сил залежать від їхньої здатності продовжувати безперервні операції взимку.

++08:08++

Деркача звинуватили в США у шахрайстві та відмиванні коштів

Міністерство юстиції США звинувачує народного депутата України кількох скликань Андрія Деркача в шахрайстві та відмиванні коштів при купівлі елітних помешкань в Каліфорнії.

Андрій Деркач (праворуч) з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані (ліворуч) Фото: Adriii Derkach's press office/AP Photo/picture-alliance

Згідно з оприлюдненим 7 грудня обвинувальним висновком, Деркачу пред'явили звинувачення за сімома пунктами в порушенні санкцій, банківському шахрайстві та відмиванні грошей. В разі визнання винним йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Слідчі вказують, що Деркач приховав свою особистість від банків, коли витратив 3,9 мільйона доларів на покупку двох помешкань у Беверлі-Гіллз у 2013 році. За допомогою своєї дружини Оксани Терехової він створив кілька підставних компаній і номінальних рахунків, щоби приховати свою участь в угодах. Деркач, котрого в США вважають російським агентом, використовував ці об'єкти нерухомості для своєї сім'ї, і в одному з них жила його дочка.

За даними американської влади, у 2019-2020 роках Деркач відігравав центральну роль у спробах адвоката тодішнього президента Дональда Трампа Руді Джуліані представити його суперника на виборах Джо Байдена як причетного до корупційних махінацій в Україні. Згодом ці звинувачення спростували. Нинішнє місцеперебування Деркача невідоме.

++07:44++

За минулу добу війська РФ завдали семи ракетних і 16 авіаційних ударів, а також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України. "Загроза російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі", - йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Під артилерійські обстріли вчора потрапили, зокрема, населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Лиманському напрямках. Росіяни обороняються на Куп'янському, Херсонському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. "На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час", - повідомляє генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає. Тим часом у наступ російські солдати йдуть на Бахмутському та Авдіівському напрямках. ЗСУ за добу відбили їхні атаки в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка - Луганської та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка і Новомихайлівка - Донецької.

Українські військові також збили 7 грудня ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136 та російський розвідувальний дрон "Орлан", завдали двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ, двох складах боєприпасів та позиції артилерії.

++07:22++

Німеччина передала Україні 20 бронеавтомобілів Dingo

За минулий тиждень Україна отримала від Німеччини ще 20 бронетранспортерів підвищеної прохідності Dingo та два тягачі-транспортери танків Oshkosh M1070, повідомляється на сайті німецького уряду.

До списку зброї, яка готується для передачі Україні, уряд ФРН додав ще 18 колісних самохідних гаубиць RCH калібру 155 міліметрів, 80 пікапів, 90 датчиків і глушилок для захисту від дронів, сім вантажних автомобілів і два ангарних намети. Строки поставок не анонсуються з міркувань безпеки.

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