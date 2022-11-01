Росіяни завдали удару безпілотниками по Полтаві

251-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 1 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 31 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 1 листопада (час київський).

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У ніч проти вівторка російські окупаційні війська обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади, попередньо серед людей жертв немає, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечено 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку", - написав Резніченко у Telegram-каналі. За даними посадовця, в Марганецькій громаді внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач та знеструмлено помпову станцію водоканалу. Понад 40 тисяч домогосподарств залишилися без води, а понад 10 тисяч - без електрики. "Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. (...). Вода незабаром повернеться в оселі", - зазначив голова ОВА.



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Бюрократичні процедури на зовнішніх кордонах Євросоюзу не дають змоги німецькій залізничній компанії Deutsche Bahn цілком використовувати свої можливості для експорту українського зерна, розповів її представник виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ми могли б перевозити ще більше, якби прикордонне оформлення на зовнішньому кордоні ЄС відбувалося швидше", - пояснив він.

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Унаслідок чергового російського ракетного обстрілу Миколаєва було повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок, а також загинула щонайменше одна жінка, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Близько опівночі Миколаїв зазнав обстрілів ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об'єктів. Частково зруйновано будівлю навчального закладу. Повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їхніх уламків сталася пожежа", - написав Сєнкевич у Telegram-каналі. Також посадовець повідомив про пошкодження кількох приватних будівель і будівлі медичного закладу.

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Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули три особи, ще троє отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами, - 2 у Бахмуті та 1 у Кураховому. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, який загинув під час окупації, - у Рубцях. Ще 3 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі .

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У Києві повністю відновлено водо- та енергопостачання, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "Водопостачання в будинку киян повністю відновили. Дякую спеціалістам "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці", - написав Кличко у Telegram-каналі у вівторок уранці. "Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний", - зазначив міський голова.



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Українські військові знищили три дрони-камікадзе росіян над Дніпропетровщиною, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Військові з повітряного командування "Схід" вночі знищили над областю три ворожі дрони-камікадзе", - написав Резніченко у Telegram-каналі.

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31 жовтня Україна зазнала 60 ракетних ударів з боку росіян. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, поширеному в Facebook. Крім масованих ракетних ударів, росіяни також вчинили 15 авіаударів та завдали понад 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ. "Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів", - сказано у зведенні.

++08.15++

Окупаційна "влада" міста Севастополь у анексованому Криму повідомила, що в ніч на вівторок на півночі Севастополя було збито безпілотник. Такі дані поширив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

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США найближчими тижнями відправлять дві системи новітніх зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS, а українських військових вже навчають застосування цієї системи, повідомляє сайт міністерства оборони США. Хоч у Пентагоні й визнають, що українські військові змогли відбити деякі ракетні атаки росіян, проте ППО залишається пріоритетом, оскільки "пошкодження електромережі та водопостачання викликає серйозне занепокоєння та завдає прямої шкоди цивільному населенню". США вже надали українським військовим 1400 зенітно-ракетних комплексів малої дальності Stinger, а також зобов'язалися передати Україні засоби протидії безпілотним авіаційним системам, включно з системою "Вампір" та іншими радіолокаційними системами, кажуть у Пентагоні.

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Лінія електроживлення четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) відключилася внаслідок вибуху міни, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. "Внаслідок вибуху наземної міни обірвалася основна лінія електроживлення одного з енергоблоків Запорізької АЕС (...). Вибух стався 30 жовтня ввечері за межами огорожі по периметру ЗАЕС, відключивши зовнішню лінію електропередачі напругою 750 кіловольт", - йдеться у заяві Гроссі.

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Щонайменше чотири безпілотних літальних апарати (БПЛА) росіян впали на цивільні об'єкти у Полтаві, за попередньою інформацією жертв немає, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. "Чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти. На місці працюють рятувальники та приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - написав Лунін у Telegram-каналі у вівторок уранці.

Також у одному з дописів посадовець уточнив, що українським військовим вдалося збити три дрони.

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