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Росіяни вдарили по центру Чугуєва на Харківщині: є поранені

Ольга Журавльова
19 липня 2024 р.

Унаслідок атаки на місто Чугуїв у Харківській області семеро поранених, серед яких є підліток. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Руйнування в Чугуєві (архівне фото)
Пожежа в Чугуєві (фото 2022 року)Фото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

Російська армія зранку п'ятниці, 19 липня, вдарила по центральній частині міста Чугуїв, який розташовано за 40 кілометрів від  Харкова і за 80 кілометрів від кордону з РФ, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі відомо про сімох поранених, серед яких 14-річний хлопчик. "Усі - в середньому та легкому станах. Стан хлопчика - стабільний", - повідомив керівник ОДА. Він не уточнив, якими саме засобами ураження російські війська атакували місто.

Унаслідок удару є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.

До повномасштабного вторгнення РФ року у Чугуєві проживало близько 30 тисяч людей. У 2022 році ЗМІ повідомляли, що у населеному пункті лишилося близько п'яти тисяч жителів. РФ завдає систематичних артилерійських та ракетних ударів по цьому місту.

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