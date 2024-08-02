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РФ вдарила дроном по автобусу на Харківщині: 6 поранених

Дмитро Шварц
2 серпня 2024 р.

Російські війська завдали удару дроном по автобусу в Дергачівській громаді Харківської області, внаслідок цього постраждали шестеро людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Усі постраждалі - працівники-будівельники.

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Наслідки обстрілів Харківщини, архівне фото
Наслідки обстрілів Харківщини, архівне фотоФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Російські війська у п'ятницю, 2 серпня, завдали удар дроном по автобусу в Дергачівській громаді Харківської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

"Близько 9:00 години окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді. Постраждали шестеро цивільних, п'ять людей у середньому стані, один чоловік - у важкому. Усі постраждалі - працівники-будівельники", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

Також він додав, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Нагадаємо, що під час російського обстрілу села Новоосинове Куп'янського району Харківщини зранку 1 серпня загинув чоловік.

У ніч на 31 липня війська РФ атакували територію України ударними дронами, основною ціллю ударів став Київ - в повітряному просторі міста та на підступах до нього сили ППО знищили понад три десятки безпілотників.

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