РФ вдарила дроном по автобусу на Харківщині: 6 поранених

Російські війська завдали удару дроном по автобусу в Дергачівській громаді Харківської області, внаслідок цього постраждали шестеро людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Усі постраждалі - працівники-будівельники.

Російські війська у п'ятницю, 2 серпня, завдали удар дроном по автобусу в Дергачівській громаді Харківської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

"Близько 9:00 години окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді. Постраждали шестеро цивільних, п'ять людей у середньому стані, один чоловік - у важкому. Усі постраждалі - працівники-будівельники", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

Також він додав, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Нагадаємо, що під час російського обстрілу села Новоосинове Куп'янського району Харківщини зранку 1 серпня загинув чоловік.

У ніч на 31 липня війська РФ атакували територію України ударними дронами, основною ціллю ударів став Київ - в повітряному просторі міста та на підступах до нього сили ППО знищили понад три десятки безпілотників.