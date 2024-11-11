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Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища - ОВА

Євгенія Наконечна
11 листопада 2024 р.

У Донецькій ОВА підтвердили пошкодження греблі Курахівського водосховища. Житлові будинки, за даними адміністрації, поки не постраждали.

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Каркас спаленої автівки та будівля без вікон у Кураховому на Донеччині
Зруйновані будівлі і автівки у Кураховому на Донеччині (фото з архіву)Фото: ROMAN PILIPEY/AFP

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін  у понеділок, 11 листопада, підтвердив пошкодження росіянами дамби Курахівського водосховища, про що раніше повідомляла низка українських ЗМІ. Рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра, утім, підтоплень житлових будинків наразі не зафіксовано, зауважив він. 

"Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій - як на Донеччині, так і на Дніпровщині", - йдеться у повідомленні Філашкіна у Telegram. 

Нагадаємо, на Курахівському напрямку відбуваються одні з найзапекліших боїв на східному фронті. Війська РФ тиснуть з кількох напрямків, намагаючись захопити місто. За минулу добу сили оборони відбили 48 атак російської армії на цьому напрямку, повідомляв Генштаб ЗСУ.

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