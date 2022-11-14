Росіяни посилять наступ на Донеччині - ISW

264-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 14 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 14 листопада (час київський).

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Минулої доби на Харківщині обстрілів з боку російських окупаційних військ зазнали Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, розташовані поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ. Унаслідок обстрілів є поранені серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську з пораненням госпіталізовано чоловіка 48 років та жінку 26 років... У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт та освітню установу. Виникли пожежі", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

Крім того, посадовець розкрив деталі вчорашнього ракетного обстрілу Харкова. За його даними, близько 22:40 російські окупаційні сили завдали удару трьома ракетами (за попередніми даними, ЗРК С-300), котрі впали в Індустріальному районі Харкова. "В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо без постраждалих", - написав Синєгубов.

Він наголосив також, що в області зберігається висока мінна небезпека. Так, у Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався і був госпіталізований із пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, у Волоховому Яру зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік, додав посадовець.

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Канцлер ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) переконаний, що розв'язана Росією "жорстока" війна проти України призвела до таких глобальних наслідків як голод, брак енергоносіїв та інфляція, передає Reuters. Шольц також подякував багатьом державам за різке засудження "агресивної війни Росії" та за їхню підтримку санкційного режиму проти РФ.

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Минулої доби внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області чотири особи отримали поранення, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 13 листопада росіяни поранили 4 цивільних у Донецькій області: у Кураховому, Бахмуті, Андріївці та Іванівському", - написав Кириленко у Telegram-каналі.



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У ніч проти понеділка російські окупаційні сили завдали ракетного удару по одному із сіл Запорізької області, внаслідок чого було пошкоджено лінію електромереж, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. "Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюди вцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району. Внаслідок влучення пошкоджена лінія електромереж. На щастя, інші руйнування відсутні, люди неушкоджені", - написав Старух у Telegram-каналі.

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Мобільний оператор компанії "Vodafone-Україна" увімкнув мобільний зв'язок у звільненому від російської окупації Херсоні. "Щойно включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі працюють на повну потужність", - повідомили на Facebook-сторінці оператора ввечері 13 листопада. Раніше в центрі Херсона запрацював мобільний зв'язок від "Київстар".

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З українських портів у неділю вийшли вісім суден із пшеницею, кукурудзою та іншою продукцією АПК, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ). "Сьогодні вісім суден вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 250 968 тонн зерна та іншого продовольства у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні. Судно Stavros доставить 55,3 тисячі тонн пшениці до Ємену, суховантажне судно Cebihan - 54,2 тисячі тонн пшениці до Оману, судно Rising Falcon - 26,2 тисячі тонн пшениці до Італії, суховантажне судно Ssi Erdogan Bey - 34,2 тисячі тонн ріпаку до Німеччини.

Крім того, до Іспанії вирушило суховантажне судно Belforest із 33 тисячами тонн кукурудзи й 22 тисячами ячменю, а також Lady Sema з 8,6 тисячі тонн соняшникового насіння. Судно Ps Pelican вирушило до Китаю з 37 тисячами тонн соняшникової олії, а судно Besiktas Iceland доставить до Нідерландів 6,6 тисячі тонн соняшникової олії.

Водночас в українські порти прямують п'ять суден, які 13 листопада пройшли морським гуманітарним коридором, кажуть у центрі. СКЦ зазначає, що загалом 61 суховантажне судно чекає дозволу на заходження у порти України, а також десять завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.

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У ніч на понеділок окупанти обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади у Нікопольському районі на Дніпропетровщині, загалом там упало понад 60 снарядів із "Градів" та важкої артилерії, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Попередньо люди не постраждали. У Марганці пошкоджено лінію електропередач, яка живить насосну станцію водоканалу. 45 000 сімей у Марганці та навколишніх селищах і селах залишилися без води", - написав Резніченко в Telegram-каналі. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу. Також від снарядів отримали пошкодження будівлі та автомобілі. Деталі обстрілів з'ясовуються, додав посадовець.

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Російські окупаційні війська в неділю ввечері завдали ракетного удару по індустріальному району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо - промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі .

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Минулої доби російські окупаційні сили завдали чотири ракетні та 13 авіаційних ударів, здійснили близько 60 обстрілів із РСЗВ, унаслідок чого зокрема постраждав Харків та населені пункти Харківської області, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Війська РФ і далі обстрілюють звільнені населені пункти вздовж правого берега Дніпра в Херсонській області, повідомляє оперативне командування "Південь" у звіті на своїй сторінці у Facebook. Ураження ведеться за допомогою авіації, артилерії, мінометів і РСЗВ. Крім того, російські війська будують нові лінії оборони на лівому березі річки і намагаються утримати раніше зайняті.

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Російські війська посилять наступальні операції в Донецькій області, оскільки туди перекидають підрозділи, що відступили з раніше окупованого Херсона, вказує в щоденному огляді американський Інститут вивчення війни (ISW). На думку аналітиків, передислокація російських сил, а також участь мобілізованих у бойових діях у цьому регіоні змусять Київ також перекидати війська в Донецьку область, щоб захистити свої позиції.