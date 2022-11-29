Росіяни обстріляли ракетами Дніпро

279-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 29 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 29 листопада (час київський).

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Окупаційна "влада" Маріуполя складає перелік залишеного нерухомого майна, щоби згодом "націоналізувати" його, повідомив Центр національного спротиву. "В тимчасово окупованому Маріуполі почали формувати списки нерухомого майна, власники якого залишили місто через окупацію. Все це майно ворог позначає як "безгосподарське" і додає у відповідний реєстр. Якщо за рік окупанти не встановлять власників майна, то воно має перейти в муніципальну власність", - йдеться в повідомленні.

++07.27++

НАК "Нафтогаз" звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) із проханням допомогти з додатковими обсягами природного газу для опалювального сезону, повідомив глава української компанії Олексій Чернишов. "Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку. (...) Ключове - додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону", - написав він у Facebook, уточнивши, що обговорюється питання оперативної допомоги у вигляді матеріалів та обладнання. "Йдеться, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу", - додав Чернишов.

++07.20++

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 листопада, оголосить новий пакет допомоги Україні, спрямований на відновлення енергетичної системи країни, повідомляє агентство AFP із посиланням на високопоставленого чиновника Держдепартаменту. За його словами, Вашингтон активно працював з американськими постачальниками комунальних послуг та обладнання, а також з європейськими країнами, щоб знайти обладнання, яке може допомогти відновити підстанції, пошкоджені та зруйновані російськими ракетними ударами.

Під час наміченої на вівторок зустрічі нової координаційної групи з енергетики України Блінкен порушить питання, як "розгорнути частину того, що Сполученим Штатам вдалося мобілізувати", і "плани з доставки цього обладнання в Україну якнайшвидше в найближчі кілька тижнів", розповів співрозмовник AFP.

++07.12++

Військове командування США і Росії лише один раз користувалося спеціальною лінією зв'язку, створеною на початку російського вторгнення в Україну, пише агентство Reuters з посиланням на офіційного представника США. Дзвінок був ініційований американською стороною, щоб повідомити про занепокоєння з приводу російських військових операцій поблизу критично важливих об'єктів інфраструктури в Україні, розповіло джерело Reuters, не уточнивши подробиць. Агентство припускає, що може йтися про бойові дії поблизу Запорізької АЕС або про побоювання, що Росія може підірвати греблю в Новій Каховці.

++07.04++

Російські окупаційні сили вночі завдали ракетного удару по Дніпру, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, по місту було випущено кілька ракет, які влучили в приватне підприємство. "Знищено виробничі приміщення. Зайнялася пожежа. Працюють усі служби. Деталі з'ясовуються", - написав Резніченко.