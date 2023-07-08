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Росіяни обстріляли Лиман: шестеро загиблих і п'ять поранених

Степан Смишляєв
3 год. тому

Під обстріл росіян потрапив приватний сектор міста Лиман на Донеччині. Загинуло шестеро людей, ще п'ятеро - поранені.

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Вирва після російського обстрілу (архівне фото)
Під обстріл росіян потрапив приватний сектор міста Лиман на Донеччині, загинуло шестеро людейФото: REUTERS

Російські війська у суботу, 8 липня, обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) приватний сектор у місті Лиман на Донеччині, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Внаслідок атаки загинуло щонайменше шестеро людей, ще п'ятеро - зазнали поранень. У міністерстві внутрішніх справ уточнили, що серед загиблих двоє чоловіків і четверо жінок.

Поранень зазнали три жінки і двоє чоловіків, поліцейські парамедики надали їм медичну допомогу.

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Унаслідок обстрілу також були пошкоджені приватний будинок, крамниця і автомобілі.

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