Росіяни обстріляли Київ ракетами

Війна Росії проти України - новини суботи, 14 січня (оновлюється).

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Росія вживає заходів, мета яких - підготовка до довготривалої війни проти України, а також переводить економіку на "воєнні рейки", вважає Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України. "Проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу ЗС РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні ГУР.

Також українські військові розвідники переконанні, що спроби країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні й нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ "свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни".



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Унаслідок російської ракетної атаки в Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети, повідомив мер Києва Віталій Кличко. "Постраждалих немає", - написав київський міський голова в Telegram-каналі.

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У Києві пролунали потужні вибухи. Близько 9:30 було чути гучні вибухи й лише після серії гучних вибухів у столиці було оголошено повітряну тривогу. Згодом міськвлада повідомила, що Київ було атаковано ракетами. "Ракетна атака на столицю. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги! Чекайте подальшої офіційної інформації", - йдеться в повідомленні пресслужби КМВА. Також мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що вибухи пролунали в Дніпровському районі.

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Російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ Очаків і Очаківську громаду. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові та господарські будівлі, а також сталася пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram-каналі.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої вони обговорили подальшу допомогу США Україні. Про це Кулеба повідомив у соцмережі Twitter.

"Провів розмову з Ентоні Блінкеном щодо того, як посилити американську та міжнародну підтримку України, включно з військовою допомогою. Наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції щодо Росії. Вдячний США за підтримку України!", - написав Кулеба у твіті.

++08.44++

Зранку в Запоріжжі було чули кілька вибухів, про що повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв. "Вранці ворог знову атакував Запоріжжя. Інформація щодо вибухів, які чули містяни, зараз уточнюється", - написав посадовець у Telegram-каналі .

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На Донеччині внаслідок вчинених росіянами минулої доби обстрілів населених пунктів області загинула одна особа, ще троє було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 13 січня росіяни вбили одного мирного жителя Донбасу - в Бахмуті. Ще три людини в області отримали поранення", - написав голова Донецької ОВА в Telegram-каналі.

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На Харківщині минулої доби прикордонні міста та села Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області вкотре зазнали обстрілів з боку російських окупаційних сил, унаслідок чого є жертви та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "В результаті обстрілу з РСЗВ смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватні будинки. Загинули дві жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована у стані середньої тяжкості. Крім того, у Куп'янському районі через обстріл поранення отримали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму у Telegram-каналі.

++08.25++

На Дніпропетровщині в ніч проти суботи російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог направив близько півтора десятка смертоносних снарядів. Люди цілі. Представники ДСНС обстежують уражені території - з'ясовують наслідки атак", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++08.21++

У суботу вранці на Київщині було чути вибухи, на одному з об'єктів критичної інфраструктури зафіксовано спалах, необхідні служби працюють на місці, повідомляє голова ОВА Олексій Кулеба. "Київська область. Близько 6-ї ранку було чутно звуки вибухів. На одному з об'єктів критичної інфраструктури є загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих", - написав Кулеба в Telegram-каналі.

++08.14++

У суботу вранці російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Ранковий обстріл Харкова. Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань інформацію уточнюємо", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

++08.01++

Російські агресори й надалі зосереджують зусилля на спробі захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, ведучи наступ на бахмутському та авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Продовжує наступати на Бахмутському напрямку. На Авдіївському напрямку також веде безуспішні наступальні дії. На Куп'янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення", - сказано у зведенні, опублікованому на Facebook-сторінці Генштабу.

Крім того, повідомляється, що минулої доби російські окупаційні війська завдали 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них 2 - по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також здійснили понад 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, серед них і по Херсону. Також за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині, йдеться в зведенні.





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Іран і Північна Корея мають намір і надалі постачати Росії озброєння для війни в Україні. Таку заяву зробила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН . За її словами, нині влада Ірану розглядає можливість продажу РФ сотень балістичних ракет. "Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу Росії сотень балістичних ракет, порушуючи резолюції Ради. Ми закликаємо Іран змінити курс і не робити цих кроків. І ми закликаємо всіх, хто підтримує мир, попросити Іран про це", - сказала дипломатка.

Також постпред США заявила, що хоча офіційні особи КНДР публічно заявили, що не підтримають війну РФ в Україні, вони поставили зброю терористичному угрупованню "Вагнер", що є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки. "Минулого місяця КНДР поставила в Росію (...) ракети для використання підтримуваною РФ компанією "Вагнер" з порушенням резолюцій Ради (Безпеки. - Ред.) про санкції. І ми стурбовані тим, що КНДР планує постачати "Вагнеру" більше військової техніки", - наголосила Лінда Томас-Грінфілд, цитує "Інтерфакс-Україна".

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++07.24++

З українських портів у п'ятницю вийшли 12 суховантажів із кукурудзою, пшеницею, соєвими бобами та соняшниковою макухою. "13 січня 12 суден залишили українські порти, вони перевозять 346 356 тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ). У порти України також прямують п'ять суден, які в п'ятницю пройшли гуманітарним коридором.

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++07.20++

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на засіданні Ради Безпеки ООН закликала країни-члени Організації Об'єднаних Націй підтримати та просувати українську "формулу миру". Вона нагадала, що ця ініціатива Києва складається з десяти пунктів, здатних повернути безпеку та справедливість Україні та всьому світу, та наголосила, що "формула миру" базується на цілях та принципах Статуту ООН.

Джапарова висловила жаль, що представник РФ Василь Небензя, якого вона назвала "посланником зла", досі перебуває у кріслі постійного члена Ради Безпеки, і закликала до подальшого посилення тиску на Росію.

++07.09++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідає Україну на тижні з 16 по 23 січня, щоб домовитися про постійну присутність експертів з ядерної безпеки на всіх атомних електростанціях країни.

Як повідомляє сайт організації, під час цієї поїздки голова МАГАТЕ відвідає Південноукраїнську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильську АЕС для розгортання місій у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному із цих об'єктів. Наразі постійна присутність експертів МАГАТЕ забезпечена лише на Запорізькій АЕС.



Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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