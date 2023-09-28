Росіяни обстріляли Херсон: загинуло троє жінок

Російська армія увечері четверга, 28 вересня, відкрили вогонь по житлових кварталах Херсона, унаслідок чого є жертви. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

"Унаслідок удару артилерійського снаряду по одній із вулиць загинуло троє жінок. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - повідомила пресслужба відомства в Telegram-каналі.

Після деокупації Херсон та область систематично обстрілюють російські війська.

Лише за минулу добу, повідомляє місцева ОДА, РФ вчинила 109 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗС "Град", танків, БМП, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустили 33 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали, територію зводу та об'єкт критичної інфраструктури в обласному центрі.

Через російську агресію минулої доби в регіоні загинули дві людини.

24 вересня російські окупаційні сили скинули на Херсон дві керовані авіабомби, поціливши у і підприємство.

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