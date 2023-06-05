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Росіяни обстріляли Балаклію: є жертви

Валерій Сааков
2 год. тому

Унаслідок російського удару по Балаклії загинув щонайменше один мирний мешканець, ще кілька цивільних отримали поранення. Влада Харківщини обдумує примусову евакуацію населення.

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Росіяни обстріляли Балаклію: є жертви
Балаклія (архівне фото)Фото: Emmanuelle Chaze/DW

Російські окупаційні війська увечері понеділка, 5 червня, завдали удару по Балаклії, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка та вісьмох поранених. На місцях працюють усі профільні служби", - написав Синєгубов спочатку в своєму Telegram-каналі.

Згодом посадовець уточнив, що число поранених зросло до дев'яти. "За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ "Смерч". За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже 9 поранених, з них 3 - у важкому стані", - додав чиновник в своєму іншому дописі.

Синєгубов також зазначив, що росіяни вдарили по приватному сектору, де "виключно цивільна інфраструктура".

Влада Харківщини не виключає примусової евакуації населення

Крім того, Синєгубов повідомив, що на тлі зростання кількості обстрілів з боку військ РФ по населених пунктах Харківської області у регіоні можуть ввести примусову евакуацію мирних жителів. Про це Синєгубов заявив в ефірі телемарафону.

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За його словами, за минулу добу росіяни обстріляли щонайменше 26 населених пунктів області. В результаті чого дві людини загинули, ще три отримали поранення. “Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що обстановка погіршується”, - сказав Синєгубов.

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