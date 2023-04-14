Росіяни активізували наступ на Бахмут

Росія активізувала наступ на Бахмут, оскільки сили міністерства оборони РФ і приватної військової компанії "Вагнер" покращили взаємодію, кажуть у британській розвідці.

Російські війська активізували наступ на Бахмут Донецької області, оскільки сили міністерства оборони РФ і приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" покращили взаємодію, пише в п'ятницю, 14 квітня, британська розвідка у своєму щоденному огляді.

"Українська оборона все ще утримує західні райони міста, але впродовж останніх 48 годин вона зазнала особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку Росії", - йдеться у Twitter-акаунті міноборони Великобританії.

За розвідувальними даними, штурмові групи найманців "Вагнера" продовжують вести основний наступ через центр міста, тоді як російські повітряно-десантні війська (ВДВ) замінили деякі підрозділи "вагнерівців", утримуючи північний та південний фланги операції.

"Українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням боєприпасів, але організовано відходять з позицій, які вони були змушені залишити", - йдеться у повідомленні.

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У британському міноборони також опублікували актуальну карту боїв на сході Україні.

Генштаб: Росіяни перемістили в Бахмут частину сил з Авдіївки

За даними генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), РФ продовжує наступ у центральній частині Бахмута, а також атаки на населені пункти Богданівка та Іванівське з метою оточення міста з півночі та півдня. Для підсилення в район Бахмута перемістили частину сил з Авдіївського напрямку.

"Щодоби в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій та понад 500 обстрілів із застосуванням усього спектру наявного озброєння", - казав напередодні начальник головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його даними, у районі Бахмута росіяни за два тижні втратили вбитими та пораненими 4,5 тисячі осіб. Про українські втрати публічно не повідомляють.

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