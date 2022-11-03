Росіянам і білорусам в Естонії заборонять володіти зброєю

Естонія запроваджує законодавчу заборону на володіння зброєю для громадян третіх країн, які живуть в країні. Уряд республіки в середу, 2 листопада, схвалив поправки до закону про зброю, внесені міністерством внутрішніх справ. Тепер їх має розглянути парламент.

За оцінкою естонської влади, запропонована норма торкнеться 1325 осіб, у володінні яких перебувають 3080 одиниць зброї. Більшість із тих, хто підпадає під обмеження, - громадяни Росії та Білорусі, які живуть у республіці.

"Сьогодні ми не можемо ризикувати тим, що громадяни іншої, ворожої, держави, мають дозвіл на носіння зброї і володіють нею", - заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. На його думку, вони можуть "відчути, що повинні взятися за зброю" через "ідеологію або громадянську лояльність", захищаючи інтереси їхньої країни. "Цим законом ми усуваємо такі ризики", - пояснив Ляенеметс.

Громадянам третіх країн дадуть рік на здачу зброї

Відповідно до законопроєкту, термін дії дозволів на зброю, виданих громадянам держав, які не належать до Євросоюзу і НАТО, закінчиться через рік. Після цього власники повинні протягом одного року здати свою зброю. В іншому разі правоохоронні органи експропріюють її за середньоринковою ціною.

Видачу нових дозволів на зброю після набуття законом чинності буде припинено. За даними МВС Естонії, це станеться на початку 2023 року. Ухваленням документа чинний з липня уряд Естонії на чолі з прем'єр-міністеркою Каєю Каллас виконує одну з умов коаліційної угоди. Вона передбачає, що дозволи на зброю, видані громадянам РФ і Білорусі, мають бути визнані недійсними, а їхнє подальше видавання припиняється.

Естонія закрила в'їзд російським туристам

У вересні Естонія разом із Литвою, Латвією та Польщею закрила в'їзд російським туристам. До республіки не пускають громадян РФ із туристичними візами, зокрема з шенгенськими, виданими третіми державами.

Естонія, Латвія і Литва також закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал для переслідування за злочини військової агресії Росії. Міністри закордонних справ трьох країн заявили, що ЄС має продовжувати підтримувати розслідування, які проводять Україна, низка інших держав і Міжнародний кримінальний суд (МКС).