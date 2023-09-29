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СпортРосійська Федерація

Росіянам дозволили брати участь у літній Паралімпіаді

Ольга Журавльова
29 вересня 2023 р.

Російські спортсмени зможуть змагатися як індивідуальні та нейтральні спортсмени на Паралімпіаді в Парижі 2024 року.

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Міжнародний паралімпійський комітет
Штаб-квартира Міжнародного паралімпійського комітетуФото: Martin Schroeder/picture alliance

Російські спортсмени зможуть взяти участь у літніх Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі в нейтральному статусі. Відповідне рішення ухвалив в п'ятницю, 29 вересня, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) на засіданні в Бахрейні. 

Спочатку у Комітеті голосували, чи варто РФ повністю виключати з організації Паралімпійський комітет Росії. Таке рішення не знайшло необхідної підтримки (65- за, 74 - проти, 13 - утрималися). Далі 90 голосами у МПК проголосували за пропозицію про часткове призупинення членства Росії. 

Представлені спортсмени мають бути "бути нейтральним і неупередженим у питаннях політики", уточнили в комітеті.

Статус білоруських спортсменів вирішуватимуть згодом цього дня. 

Читайте також: Чи допустять атлетів з Росії та Білорусі до участі в Олімпіаді в Парижі?

Членство ПКР призупинено на тлі війни РФ проти України

Міжнародний паралімпійський комітет у березні 2022 року усунув спортсменів із Росії від участі в зимовій Паралімпіаді в Китаї у зв'язку з військовим вторгненням РФ в Україну. У листопаді 2022-го міжнародна організація призупинила членство ПКР.

У середині жовтня Міжнародний олімпійський комітет на сесії в Мумбаї розгляне питання про допуск спортсменів із Росії та Білорусі до літньої Олімпіади 2024 року.

XXXIII літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року, XVII літні Паралімпійські ігри пройдуть у столиці Франції з 28 серпня до 8 вересня 2024 року.

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