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Пошкоджений Храм Пресвятої Богородиці на ДонеччиніФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

РФ зруйнувала чи пошкодила в Україні 500 релігійних споруд

Олександр Куницький
13 хв. тому

Армія РФ зруйнувала на території України близько 500 церков і релігійних споруд, повідомив Володимир Зеленський.

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За час повномасштабної війни проти України російські окупанти зруйнували, пошкодили або пограбували близько 500 церков і релігійних споруд. Про це повідомив у вівторок, 28 березня, президент України Володимир Зеленський.

"Сотні релігійних споруд були зруйновані, пошкоджені або пограбовані внаслідок російського вторгнення в Україну. Постраждали всі релігії та конфесії, зокрема церкви, мечеті, синагоги, навчальні й адміністративні будівлі релігійних громад України", - написав він у Facebook.

Допис Зеленського супроводжується відео, в якому уточнюється, що загалом постраждали близько 500 церков і релігійних споруд. Серед них - Святогірська лавра, яка була пошкоджена російською артилерією 12 березня 2022 року, Свято-Успенський собор в Харкові, який був пошкоджений російською артилерією 3 березня 2022 року, церква Вознесіння Господнього в селі Лук'янівка на Київщині, яку зруйнувала російська артилерія 24 березня 2022 року, а також Храм Пресвятої Богородиці в селі Богородичне на Донеччині, який росіяни пошкодили 19 травня 2022 року. 

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Україні знадобиться понад 400 мільярдів доларів на відбудову

Нещодавно Світовий банк переглянув у бік збільшення фінансові потреби України на відбудову та подолання наслідків війни. За підрахунками аналітиків, витрати складуть не менше 411 мільярдів доларів.

Крім того, згідно з оцінкою, зробленою спільно урядом України, Світовим банком, Європейською Комісією та Організацією Об'єднаних Націй, Києву також знадобиться 14 мільярдів доларів на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію у поточному році.

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