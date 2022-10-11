Росія знову завдає ракетних ударів по Україні

230-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 11 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 11 жовтня (час київський).

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Російські окупанти продовжують перекидати на територію Білорусі дрони-камікадзе Shahed-136, заявило Головне управління розвідки міністерства оборони України. "Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначені БПЛА, до 14 жовтня планується ввезти ще вісім", - повідомило ГУР МО у вівторок. Як зазначають у ГУР МО, Білорусь також надає армії Російської Федерації матеріально-технічні засоби та боєприпаси зі своїх складів.

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За попередньою інформацією, Росія вранці у вівторок завдала ракетного удару по об'єкту енергетики у Львівській області, повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він попередив жителів області про можливі перебої з електропостачанням і закликав залишатися в укриттях, допоки триває повітряна тривога.

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У Львові чути звуки вибухів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Зокрема, звуки двох вибухів було чітко чути в центральній частині міста.

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Україна та Росія повинні якнайшвидше досягти перемир'я, заявив у вівторок міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавошоглу.

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На Ладижинській ТЕС на Вінниччині ударом дрона-камікадзе пошкоджено енергетичне обладнання, повідомила пресслужба компанії. За її даними, обійшлося без жертв.

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Тіла 62 українських захисників повернуто в межах чергової операції, повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у вівторок. "Відбулася чергова передача: додому повернули 62 полеглих героя", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства. Зазначено, що переговори були надважкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути українських воїнів, зокрема бійців із Оленівки.

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У селищі Опитному Донецької області внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Лідери 11 держав Європи назвали дії РФ воєнним злочином

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Лідери країн "Бухарестської дев'ятки" спільно із Північною Македонією та Чорногорією засудили нещодавні масові бомбардування українських міст Росією. У оприлюдненій 11 жовтня заяві йдеться про те, що такі атаки є воєнними злочинами, згідно з міжнародним правом.

"Нагадаємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності та підпадають під юрисдикцію судів у всьому світі", - йдеться у заяві. Країни-підписанти звернення закликали Росію припинити атаки на цивільні об'єкти України та заявили про неприйнятність ядерних погроз РФ. "У цьому контексті ми підтверджуємо нашу відданість захисту власних країн та союзників", - йдеться у заяві.

До "Бухарестської дев'ятки" входять країни-члени НАТО Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

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Міністр оборони США Ллойд Остін проведе в Брюсселі 12 жовтня засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") та візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. "Міністр оборони США Остін прибуває до Брюсселя завтра. Він проведе шосте засідання Контактної групи з питань оборони України за участю понад 50 країн. Міністр Остін потім візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО", - повідомляється у Twitter посольства США у НАТО у вівторок.

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США поділяють точку зору України, що Росія планувала масовані ракетні удари по українських містах ще до вибуху на Керченському мосту. Атаки такого масштабу неможливо було здійснити за кілька днів, заявив CNN координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. "Скоріше, це планувалося досить давно. Це не означає, що вибух на мосту до Криму не міг прискорити їх планування", - зауважив він.

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Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс на майбутній віртуальній зустрічі лідерів G7 закликає до проведення найближчими днями позачергового саміту країн-членів НАТО у зв'язку із ситуацією в Україні, повідомили в британському уряді.

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Російські окупанти вранці у вівторок випустили по Україні щонайменше чотири ракети, які успішно збила українська протиповітряна оборона, повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. "З 7-ї ранку були запуски ракет. Як мінімум чотири ракети було запущено зі стратегічної авіації, і маємо інформацію, що наразі чотири ракети вже знищено", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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На Київщині зранку вівторка сили ППО збили дві російські ракети, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. У Київській області триває повітряна тривога. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій також повідомив про роботу ППО в області.

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Уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован (Reem Alabali-Radovan) закликала готуватися до можливого ​​нового притоку біженців з України. Наразі їх кількість скоротилася приблизно до 150 осіб на день, "але сувора воєнна зима може це змінити", заявила Алабалі-Радован виданням групи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). За її словами, зміна в потоці біженців насамперед торкнеться Польщі та Чехії. "Тому ми маємо залишатися в тісному контакті з сусідніми країнами і бути готовими продовжувати приймати людей, які тікають від війни", - пояснила Алабалі-Радован.

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У Telegram-каналах повідомляють про звуки вибухів у Київській області - ймовірно, спрацювала система протиповітряної оборони. Тим часом глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск ще 10 ракет у напрямку України. Також повідомляється про вибухи у Хмельницькій області.

++09.14++

Лідери країн Великої сімки (G7) проведуть 11 жовтня віртуальне термінове засідання з питань підтримки України, на якому, серед іншого, обговорять російські ракетні удари 10 жовтня, повідомили в Білому домі. До учасників зустрічі, яка має розпочатися о 15 година за київським часом, приєднається український президент Володимир Зеленський.

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Внаслідок масованих ракетних ударів, завданих Росією по багатьох українських містах 10 жовтня, загинуло щонайменше 19 осіб, ще 105 були травмовані. Про це вранці повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Станом на ранок вівторка залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Графік відключення світла у Києві

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Для балансування енергосистеми у Києві запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії, повідомили в операторі "ДТЕК Київські електромережі". У компанії пояснили, що через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався певний дефіцит енергопотужності. Тому державною енергокомпанією НЕК "Укренерго" було сформовано графіки аварійного відключення електропостачання, які зачеплять значну частину промислових та побутових клієнтів Києва. "Починаючи з 11 жовтня ми на щоденній основі заздалегідь будемо оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин", - зауважили у "ДТЕК Київські електромережі".

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Російські окупанти завдали по Запоріжжю ракетного удару з 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. "2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію", - повідомив чиновник.

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У результаті ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, внаслідок ударів є постраждалі.

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Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про "влучання" на території області внаслідок атаки російських окупантів. У Telegram він спершу повідомив про те, що дронани-камікадзе Shahed-136 було вчинено атаку на Ладижинську ТЕС, утім, пізніше відредагував цю публікацію, прибравши подробиці.

В ISW сумніваються у нападі на Україну з Білорусі

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Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають малоймовірним напад сил Росії та Білорусі на Україну з білоруської території, попри заяву правителя Білорусі Олександра Лукашенка про домовленість розгорнути регіональне угруповання військ РФ та РБ на західних кордонах Союзної держави. Російська частина такого угруповання в Білорусі, швидше за все, складатиметься з мобілізованих чи призовників з низьким рівнем готовності, які, ймовірно, не становитимуть значної військової загрози для України, зазначають аналітики. Водночас, використання Росією своїх обмежених запасів високоточної зброї для ударів по українській енергосистемі може позбавити Кремль можливості зірвати поточний контрнаступ ЗСУ у Херсонській та Луганській областях, зазначають в ISW.

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Унаслідок масованого ракетного удару за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, уточнює у традиційному ранковому зведенні генштаб ЗСУ. Під удар потрапили, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Одеса.

Найбільший ракетний обстріл України з 24 лютого To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За останню добу російські сили завдали по Україні понад 60 ракетних та 30 авіаударів, здійснили близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться у повідомленні. При цьому 46 крилатих ракет та 27 безпілотників було знищено. Українська сторона натомість звітує про шість авіаударів по цілях противника.

За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки РФ в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське. У районі населеного пункту Білозерка Херсонської області знищили близько 15 одиниць російської техніки, стверджують у ЗСУ. Генштаб також поінформував про успішний контрнаступ українських сил на Харківському та Херсонському напрямках.

Україна на генасамблеї ООН попередила про наслідки перемоги РФ для світу

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Більшість країн опиниться у дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо переможе російське бачення майбутнього, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у понеділок. "Єдине, чого боїться Росія, - це нашої міцної єдності цілей у захисті Статуту ООН, у захисті права кожної країни на те, щоб мати повагу до свого суверенітету й територіальної цілісності. Ми маємо врятувати ООН. Не в ім'я цієї зали, тижнів високого рівня та інших процедурних і протокольних заходів, що є звичайною роботою з 45-го року. Ми маємо це зробити в ім'я себе, оскільки більшість із нас опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього - майбутнього, де лише ядерна міць, розмір збройних сил та кількість суден і літаків мають значення", - сказав Кислиця, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, "нині Росія робить усе можливе, щоб повернути нас у 30-ті роки минулого року, навіть у 40-ті, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення, хибних референдумів та аншлюсів".

++07.48++

Вранці у вівторок протиповітряна оборона збила три дрони-камікадзе, які атакували Одеську область, а також ще п'ять над Миколаївською областю, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. "На світанку над Одещиною сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed-136, якими росіяни атакували регіон. Також п'ять безпілотників збили над Миколаївщиною", - написав Братчук у Telegram.

++07.36++

Влада Нової Зеландії запровадила санкції щодо 51 російського підприємця та 24 проросійських "чиновників" на анексованих територіях України. За словами новозеландської міністерки закордонних справ Нанаї Махути, у списку є голова ради директорів металургійної компанії Evraz. Ці заходи набудуть чинності 12 жовтня. Крім того, запроваджено нові заборони на експорт та імпорт предметів розкоші, включаючи новозеландське вино та морепродукти, російську горілку та ікру, а також стратегічно важливих продуктів - нафти, газу та пов'язаного з ними виробничого обладнання. Ці заходи набудуть чинності 4 листопада.

++07.25++

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, цілями стали об'єкти інфраструктури. Влада міста уточнює інформацію про руйнування та постраждалих. Чиновник закликав мешканців перебувати у укриттях.

++07.15++

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Вашингтон продовжить надавати Києву підтримку, необхідну для самооборони, включаючи постачання передових систем протиповітряної оборони. У Білому домі наголосили, що постійно взаємодіють із союзниками та партнерами Сполучених Штатів з метою притягти Росію до відповідальності. Водночас глава української держави зазначив, що Київ "не піддасться російському ракетному шантажу".

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