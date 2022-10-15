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МВФФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
ЕкономікаСвіт

Росія знову заблокувала комюніке МВФ по Україні

Аліна Коломієць
49 хв. тому

У проєкті комюніке йшлося, що війна в Україні - найважливіший фактор, який уповільнює економічне зростання й породжує відсутність енергетичної й продовольчої безпеки.

https://www.dw.com/uk/rosia-znovu-zablokuvala-komunike-mvf-iz-zaklikom-pripiniti-vijnu-proti-ukraini/a-63451792

Країни-члени Міжнародного валютного фонду (МВФ) закликали Росію припинити війну проти України, але РФ заблокувала ухвалення спільного комюніке щодо цього. Про це повідомила міністерка економіки Іспанії Надія Кальвіньо на пресконференції за підсумками сесії МВФ у п'ятницю, 14 жовтня.

"Протягом тижня лунали дуже рішучі заклики до Росії припинити війну проти України. Війна є найважливішим фактором, який уповільнює економічне зростання та породжує інфляцію, нестабільність, відсутність енергетичної й продовольчої безпеки та невизначеність. Таким чином, мир зараз є найважливішим інструментом економічної політики", - сказала вона.

За її словами, під час нинішніх дискусій заклик до припинення війни був потужнішим, аніж навесні цьогоріч, оскільки вплив війни "виходить далеко за межі європейських кордонів".

"Ми зробили все можливе, щоб досягти згоди щодо комюніке. Нашим командам вдалося узгодити повний документ, що стосується всіх питань, які обговорювалися на IMFC, усіх основних питань, які обговорюються на цих щорічних зборах. І я дуже шкодую, що через те, що Росія блокує будь-які шанси на консенсус, ми не маємо одностайності щодо комюніке", - додала Кальвіньо.

Очільниця МВФ: Найпростіший спосіб покращити світову економіку - зупинити війну

Підтримала позицію міністерки економіки Іспанії й очільниця МВФ Крісталіна Георгієва.

"Це дуже зрозуміло на людському рівні, на практичному рівні, на об’єктивному рівні - зупиніть війну… Чи не здається вам, що це найбільш простий спосіб привести світову економіку в кращу форму? Зупиніть війну. І це фактично звучало протягом усієї зустрічі як повідомлення, з яким ми погоджуємося, за єдиним винятком", - сказала вона.

Раніше у квітні цього року Росія через незгоду із засудженням її повномасштабного вторгнення в Україну також заблокувала випуск комюніке МВФ за підсумками попередньої сесії фонду. Тоді іспанська міністерка заявляла, що проєкт комюніке підтримали 189 учасників, а щодо його змісту була "майже цілковита єдність".

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