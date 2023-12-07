РФ знову била "шахедами" по Одещині: є руйнування й жертви

Під час нічного удару по Україні війська РФ застосували 18 дронів типу Shahed. Силам ППО вдалося збити 15. Є влучання в Одеській області, де влада повідомляє про руйнування й жертви.

Кілька регіонів України зазнали в ніч на четвер, 7 грудня, чергової масованої повітряної атаки з боку військ РФ.

Згідно з оприлюдненими зранку даними Повітряних сил Збройних сил України, російські війська випустили загалом 18 ударних дронів типу Shahed-131/136 з мису Чауда в окупованому Криму.

Силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося збити 15 безпілотників. Основними напрямками удару були Хмельниччина та Одещина.

На Одещині руйнування портової інфраструктури та загиблий

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив, що ціллю російських ударів знову була портова інфраструктура в Ізмаїльському районі.

"На жаль, є влучання. Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунав'я. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували", - написав він у Telegram-каналі.

В.о. голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.

Три російські дрони сили ППО збили в небі над Миколаївською областю, повідомив голова ОВА Віталій Кім.