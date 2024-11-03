Росія випустила майже сотню дронів, більшість збито - ПС ЗСУ

Українським оборонцям вдалося збити 66 із 96 ударних БпЛА, випущених армією РФ. Ще 27 дронів було локаційно втрачено, а один полетів у Білорусь, кажуть у ПС ЗСУ.

Російські війська вчинили в ніч на неділю, 3 листопада, чергову масовану дронову атаку по різних регіонах України. Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, під час атаки було випущено загалом 96 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях", - розповіли в Повітряних силах. Ще 27 випущених безпілотників було локаційно втрачено, а один БпЛА залетів у повітряний простір Білорусі.

Під атакою знову була столиця України

Тим часом Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила про падіння уламків збитого дрону в Шевченківському районі Києва. Вибуховою хвилею було вибито шибки в гуртожитку й офісній будівлі, а також вибухом було пошкоджено асфальтне покриття й опору освітлення та електромережі.

Про активну роботу ППО й часті випадки падіння уламків збитих дронів повідомила й влада Київщини. "В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - написав голова Київської ОВА Руслан Кравченко в соцмережах.

За даними посадовця, через падіння уламків БПЛА пошкоджені будинки та автомобілі у п’яти районах області.

Тим часом у Хмельницькій області російські безпілотники пошкодили житловий будинок і гаражі, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

У РФ нарікають, що їх теж атакували дрони

Водночас міноборони РФ повідомило про нічну атаку дронів в низці російських регіонів. "Знищено 19 українських безпілотних літальних апаратів: 16 БПЛА - над територією Ростовської області, два - над територією Бєлгородської області та один - над територією Волгоградської області", - йдеться в повідомленні російського оборонного відомства зранку в неділю.

Українські військові й спецслужби поки не коментували ті інциденти, однак радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що цілю масованої української дронової атаки були Новошахтинськ, Кам’янськ-Шахтинський та Усть-Донецький райони Ростовської області РФ.

Як вказав Андрющенко, "супутникові знімки NASA підтверджують щонайменше дві великих пожежі, що виникли під час атаки в районі м. Шахта Ростовської області, що ставить під великий сумнів тезу про відсутність пошкоджень".

"Це третя велика атака Ростовської області цього тижня, що вказує на наближення до хорошого результату", - додав Андрющенко.