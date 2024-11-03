  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиРосійська Федерація

Росія випустила майже сотню дронів, більшість збито - ПС ЗСУ

Валерій Сааков
3 листопада 2024 р.

Українським оборонцям вдалося збити 66 із 96 ударних БпЛА, випущених армією РФ. Ще 27 дронів було локаційно втрачено, а один полетів у Білорусь, кажуть у ПС ЗСУ.

https://p.dw.com/p/4mXCg
Дрон типу Shahed-136, якими РФ регулярно атакує Україну
Дрон типу Shahed-136, якими РФ регулярно атакує УкраїнуФото: Middle East Images/picture alliance

Російські війська вчинили в ніч на неділю, 3 листопада, чергову масовану дронову атаку по різних регіонах України. Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, під час атаки було випущено загалом 96 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях", - розповіли в Повітряних силах. Ще 27 випущених безпілотників було локаційно втрачено, а один БпЛА залетів у повітряний простір Білорусі.

Під атакою знову була столиця України

Тим часом Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила про падіння уламків збитого дрону в Шевченківському районі Києва. Вибуховою хвилею було вибито шибки в гуртожитку й офісній будівлі, а також вибухом було пошкоджено асфальтне покриття й опору освітлення та електромережі. 

Про активну роботу ППО й часті випадки падіння уламків збитих дронів повідомила й влада Київщини. "В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - написав голова Київської ОВА Руслан Кравченко в соцмережах.

За даними посадовця, через падіння уламків БПЛА пошкоджені будинки та автомобілі у п’яти районах області.

Тим часом у Хмельницькій області російські безпілотники пошкодили житловий будинок і гаражі, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

У РФ нарікають, що їх теж атакували дрони

Водночас міноборони РФ повідомило про нічну атаку дронів в низці російських регіонів. "Знищено 19 українських безпілотних літальних апаратів: 16 БПЛА - над територією Ростовської області, два - над територією Бєлгородської області та один - над територією Волгоградської області", - йдеться в повідомленні російського оборонного відомства зранку в неділю.

Українські військові й спецслужби поки не коментували ті інциденти, однак радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що цілю масованої української дронової атаки були Новошахтинськ, Кам’янськ-Шахтинський та Усть-Донецький райони Ростовської області РФ.

Як вказав Андрющенко, "супутникові знімки NASA підтверджують щонайменше дві великих пожежі, що виникли під час атаки в районі м. Шахта Ростовської області, що ставить під великий сумнів тезу про відсутність пошкоджень".

"Це третя велика атака Ростовської області цього тижня, що вказує на наближення до хорошого результату", - додав Андрющенко.

Нікополь за 5 км від армії РФ: що відбувається в місті

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський обурився кількістю західних деталей у ракетах і дронах РФ

Зеленський обурився кількістю західних деталей у ракетах і дронах РФ

У "шахедах", які РФ випустила по Україні в жовтні, нараховувалось понад 170 тисяч іноземних компонентів, заявив Володимир Зеленський. Він закликав посилити боротьбу з обходом санкцій Росією.
Політика2 листопада 2024 р.
Іранський дрон-камікадзе Shahed-136

У жовтні Росія випустила по Україні понад дві тисячі дронів - ГШ ЗСУ

У жовтні Росія випустила по Україні понад дві тисячі дронів - ГШ ЗСУ

Від початку 2024 року війська РФ випустили для ударів по Україні 6987 дронів. Лише у жовтні вони застосували 2023 ударних безпілотники, повідомили в ГШ ЗСУ. Основні цілі цих ударів - цивільна критична інфраструктура.
Конфлікти1 листопада 2024 р.
Наслідки падіння російського дрона на 16-поверхівку в Святошинському районі Києва

У Києві падіння уламків дронів зафіксували в шести районах

У Києві падіння уламків дронів зафіксували в шести районах

У Києві досі триває повітряна тривога. Влада міста повідомила про падіння уламків у шести районах міста. Достеменно відомо про одного постраждалого.
Конфлікти2 листопада 2024 р.
Більше публікацій