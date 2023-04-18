Росія здійснила близько 70 атак по Україні за добу

Російські війська 18 квітня ударили по Херсону, Українську, що на Донеччині, та селу Річки на Сумщині. Внаслідок атак загинули двоє цивільних українців, десятки зазнали поранень.

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2 год. тому 2 год. тому

Росія за добу завдала чотири ракетних, 44 авіаційних удари, а також здійснила близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України. Про це повідомляється у вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України у вівторок, 18 квітня.

Під вогонь артилерії РФ, зокрема, потрапило місто Українськ, що на Донеччині. Там окупанти обстріляли ринок, щонайменше десятеро людей зазнали поранень, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Від снарядів окупантів постраждало щонайменше десять цивільних осіб. Восьмеро з них - семеро жінок та один чоловік - доставлені в лікарню, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, крім того, пошкоджено торговельні павільйони місцевого ринку.

Двоє цивільних загинули

Також російські війська з артилерії атакували село Річки, що на Сумщині, загинула 83-річна жінка.

Зранку внаслідок обстрілу ринку в Херсоні загинув чоловік, ще десятеро людей зазнали поранень, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Крім того, там зазначили про нічний обстріл Снігурівської громади Миколаївщини з ударних безпілотників, внаслідок чого пошкоджені об'єкти промисловості. Ніхто з людей не постраждав.

У генштабі ЗСУ попередили українців про високу ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Станом на 18 квітня у Чорному морі РФ тримає на бойовому чергуванні 11 кораблів, зокрема три носія крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 16 ракет, повідомляє командування Військово-морських сил ЗСУ у Telegram.

Також зазначається, шо в Азовському морі наявний один російський корабель, у Середземному - до вісьмох, серед них чотири носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 36 ракет.

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