Росія завдала вночі комбінованого удару по Україні

Російські війська в ніч на середу, 12 червня, вдарили по Україні дронами та ракетами.

Як випливає з повідомлень Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), спочатку окупанти запустили по Україні кілька груп ударних дронів Shahed 136/131, які рухалися з півдня на захід та зі сходу на північ.

Близько третьої ночі в Україні оголосили ракетну небезпеку у зв'язку з пусками крилатих ракет з винищувачів Ту-95мс. Близько шостої ранку був зафіксований зліт винищувача Міг-31К з військового аеродрому "Саваслейка", але Повітряні сили ЗСУ про пуски не повідомляли. Зведення з підсумками атаки ще також не оприлюднили.

У Києві ППО знищила всі цілі

Під комбінованим ударом РФ опинився, зокрема, Київ.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка, Росія застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95, які заходили на місто з південного напрямку кількома хвилями.

"Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні безпілотники (БпЛА). Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику", - зазначив Попко у Telegram.

Протиповітряна оборона (ППО) знищила всі цілі. Точну кількість мають згодом назвати Повітряні сили.

За попередніми даними, ніхто не постраждав, руйнувань немає.