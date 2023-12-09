Армія РФ завдала удари по Запоріжжю та Харківщині - є жертви

Російська армія не припиняє завдавати ракетних та авіаційних ударів, а також обстрілювати з артилерії та реактивних систем залпового вогню цивільні об’єкти в Україні.

Упродовж минулої доби російська армія завдала ракетних та авіаційних ударів, а також обстріляла з артилерії та реактивних систем залпового вогню низку населених пунктів на Запоріжжі, Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині, що призвело до жертв.

Як повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко, минулої доби під ворожим вогнем опинилися 17 населених пунктів - всього було зафіксовано 64 удари по області.

За його словами, внаслідок артобстрілу загинула 56-річна жителька Степногірська. Також надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Обстріли Харківщини

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що впродовж минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини. Авіаудари росіяни завдали по Іванівці, Синьківці, Піщаному, Подолах Куп’янського району. Крім цього, у селі Царедарівка Лозівського району внаслідок удару КАБом (корегованою авіабомбою - Ред.) горів магазин та був пошкоджений приватний будинок.

"О 08:40 в с. Моначинівка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок та об‘єкт критичної інфраструктури. Відключено від газопостачання 37 абонентів, триває робота з підключення. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,4 га території та знешкодили 48 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває", - зазначив він.

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Ракетний удар по Миколаєву та обстріли Херсонщини

9 грудня, о 06:43, війська РФ завдали артилерійських обстрілів по місту Очаків. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів руйнувань та постраждалих не було.

Очаків зазнав ударів і напередодні ввечері. Також 8 грудня, близько 22:12, ракетного удару зазнав Миколаїв, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста. Постраждалих немає", - зазначив він у Telegram. Протягом 8 грудня російські військові обстрілювали з артилерії й село Солончаки.

Упродовж минулої доби російські військові здійснили 62 обстріли Херсонської області, випустивши 318 снарядів з мінометів, артилерії, "градів", танків, безпілотників та авіації, про що повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення”, - повідомив він.