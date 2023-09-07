Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, є руйнування

Внаслідок російського удару, найімовірніше - балістичною ракетою, зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Люди не постраждали.

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю вранці в четвер, 7 вересня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Ворог поцілив о 10:20, скоріше за все - балістичною ракетою, в один із об'єктів цивільної інфраструктури. Зазнав руйнувань цей об'єкт. На щастя, у нас без постраждалих", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, точніше про тип ракети та наслідки буде відомо після ліквідації пожежі, що виникла внаслідок удару.

Малашко наголосив, що об'єкт не має жодного стосунку до військової інфраструктури.

Минулої доби орієнтовно в цей же час Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого також зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури та постраждали двоє працівників підприємства.

Вночі ж Росія атакувала дронами об'єкти припортової та цивільної інфраструктури Одеської області. В Ізмаїльському районі пошкоджені елеватор, адміністративні приміщення та низка приватних будинків. Постраждали двоє водіїв вантажівок.