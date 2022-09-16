РФ застосувала проти України понад 3800 ракет - Зеленський

205-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 16 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 16 вересня (час київський).

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Російська армія шість разів за ніч била з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії по Дніпропетровській області. Під вогонь потрапили чотири громади Нікопольського та Криворізького районів.

Три з обстрілів були у Нікополі. Росіяни випустили по місту понад 40 снарядів. 57-річна жінка зазнала поранень. Пошкоджені 11 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач. Обстріли спричинили чотири пожежі. У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки та магазин. Люди залишились неушкоджені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

В свою чергу мер Кривогу Рогу Олександр Вылкул повідомив уранці, що на гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів, але водопостачання міста стабілізоване.

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Вночі РФ укотре вдарила по Харкову.

В Слобідському районі ракета влучила у землю біля двоповерхового житлового будинку, внаслідок чого постраждали комунікації та загорілося авто. Легкі осколкові поранення отримали двоє дорослих і двоє дітей віком п'ять та 17 років. Госпіталізації вони не потребували, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Київському районі ракета влучила в одноповерхову будівлю. За попередньою інформацією, озвученою мером міста Ігорем Тереховим, постраждалих немає.

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США оголосили про ще 600 мільйонів доларів військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні ще 600 мільйонів доларів військової допомоги, повідомляється на сайті Білого дому.

HIMARS Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance

Києву дадуть додаткове озброєння з запасів американського міністерства оборони: боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, тисячу високоточних 155-мм артилерійських снарядів, протипіхотні боєприпаси Claymore, чотири протиартилерійські радари, системи протидії дронам, обладнання для розмінування, прилади нічного бачення, зимове спорядження та інше.

Від початку повномасштабної війни Україна отримала від США понад 15,1 мільярда доларів безпекової допомоги, а з 2014 року - 17,9 мільярда.

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Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели ввечері 14 вересня телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі та радником американського президента з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

"Співрозмовники обговорили заходи, яких вживає українська сторона для деокупації своїх територій. Джейкоб Салліван і Марк Міллі привітали Україну з успішним проведенням контрнаступальної операції в Харківській області, у результаті якої було звільнено майже 400 міст і сіл. Сторони докладно обговорили забезпечення та потреби ЗСУ для продовження деокупації українських територій", - повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського.

Українська сторона звернула увагу на ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі та розповіла в цьому контексті про концепцію Київського безпекового договору, за яким Україна отримала би гарантії безпеки від партнерів для запобігання подальшій агресії.

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Українська військова авіація здійснила 18 ударів по місцях зосередження російської армії 14 вересня та вразила 13 опорних пунктів, районів скупчення озброєння і військової техніки РФ і п'ять позицій комплексів протиповітряної оборони, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні в Facebook. Українські підрозділи протиповітряної оборони знищили два російських безпілотники, а підрозділи ракетних військ і артилерії завдали удару по логістичних вузлах і понтонних переправах армії РФ.

ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Російська армія завдала 11 ракетних, 15 авіаційних ударів і здійснила 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України. Від ударів реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівки, Дружківки, Куп'янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар'їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового. На Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках армія РФ обстрілювала інфраструктуру з танків та артилерії різних типів.

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В деокупованому Ізюмі виявили масове поховання

Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

У звільненому на Харківщині Ізюмі знайшли масове поховання людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні в місті будуть українські та міжнародні журналісти. "Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм. Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Читайте детальніше: В деокупованому Ізюмі знайшли масове поховання - Зеленський

++07.34++

РФ застосувала проти України майже чотири тисячі ракет

Росія застосувала проти України вже понад 3800 різних ракет, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 204-го дня війни.

14 вересня, в час перебування в Україні президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), російська армія завдала ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кіровоградщини та Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Удари РФ по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі Зеленський назвав "новою й особливо підлою тактикою російських терористів". "Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції", - сказав він.

Зеленський закликав до прогресу в наданні Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.

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Україна має виконати в листопаді сім рекомендацій Європейської комісії, отриманих при здобутті статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, для відкриття можливості переговорів щодо самого повноправного членства. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. "Має якнайшвидше розпочатися оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. А наступного року маємо вийти й на ясність у головному питанні: коли зможемо розпочати переговори щодо членства. З українського боку буде зроблено все для цього", - заявив він.

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