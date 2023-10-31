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Росія запустила вночі по Україні авіаракету і два "шахеди"

Анастасія Шепелева
31 жовтня 2023 р.

Війська РФ завдали ракетного удару по Полтавщині. Дрони на Миколаївщині та Хмельниччині ППО збила.

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Російський ударний дрон "шахед"
Російський ударний дрон Shahed у небі над Києвом (архівне фото)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Російські війська в ніч на вівторок, 31 жовтня, атакували Україну двома ударними дронами Shahed-136/131 та керованою авіаційною ракетою Х-59, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі безпілотники противника", - йдеться у повідомленні.

У Хмельницькій та Миколаївській обласних військових адміністраціях (ОВА) уточнили, що по одному "шахеду" збили в їхніх регіонах. Постраждалих та руйнувань немає.

Ракетний удар прийшовся по Миргородському району Полтавської області. За попредніми даними голови ОВА Філіпа Проніна, влучань у критичну або цивільну інфраструктуру не зафіксовано. Ніхто не постраждав.

Минулої ночі Росія атакувала Україну 12 дронами та двома ракетами, а вдень завдала ракетного удару по судноремонтному заводу під Одесою. 

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