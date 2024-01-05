Росія запустила по Україні 29 дронів, є влучання та поранені

"Шахеди" вдарили по модульному містечку та аграрному підприємству, а уламки збитих ППО безпілотників пошкодили лінії електропередач.

Російські війська в ніч на п'ятницю, 5 січня, запустили по Україні 29 ударних дронів типу Shahed-136/131, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Атака тривала двома хвилями з району російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Протиповітряна оборона (ППО) збила 21 безпілотник у Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Удар по модульному містечку: семеро постраждалих

На Херсонщині під ударом трьома дронами опинилися адміністративна будівля та модульне містечко в селищі Високе.

"До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один житель 43 років отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці. П'ятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

На Миколаївщині внаслідок влучання дрона відбулось займання складів на території аграрного підприємства. Також пошкоджень зазнали будівля дитячого садочка, сільський будинок культури та приватні будинки, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Постраждалих немає.

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Перебої з електрикою внаслідок атаки

На Черкащині знешкодили п'ять дронів. Уламки пошкодили лінії електропередач, через що повністю без світла залишилися три населені пункти, частково - ще два. Ніхто не постраждав, написав голова ОВА Ігор Табурець.

На Дніпропетровщині збили шість безпілотників. Уламки впали на територію непрацюючого підприємства у Криворізькому районі. Люди не постраждали, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

На Кіровоградщині, за даними голови ОВА Андрія Райковича, руйнувань і постраждалих немає. Влада Хмельниччини про наслідки роботи ППО наразі не повідомляла.

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