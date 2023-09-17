Росія заявляє про атаки безпілотниками у Криму та Москві

Також повідомляється про пожежу на нафтобазі в Орловській області.

У Росії повідомляють про чергові удари безпілотників по окупованому Криму та території країни. Зокрема, міноборони РФ повідомляє про шість збитих силами ППО безпілотників проти ночі неділі, 17 вересня.

Натомість мер Москви Сергій Собянін, як повідомляє Reuters, заявив про щонайменше два збитих дрони у Підмосков'ї.

Через це в аеропортах Москви щонайменше 30 авіарейсів було затримано і шість скасовано

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Також на південному заході Росії, в Орловській області спалахнула пожежа на нафтобазі. Як повідомив губернатор регіону, постраждалих не було.

Про ще один збитий безпілотник повідомили у Воронезькій області. Також БПЛА упав на територію логістичного центру в Тульській області РФ. Влада каже, що жертв та серйозних пошкоджень інфраструктури немає.

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