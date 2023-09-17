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КонфліктиРосійська Федерація

Росія заявляє про атаки безпілотниками у Криму та Москві

Роман Губа
17 вересня 2023 р.

Також повідомляється про пожежу на нафтобазі в Орловській області.

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Наслідки атаки дронами по Москві у серпні 2023 року
Наслідки атаки дронами по Москві у серпні 2023 рокуФото: picture alliance/AP

У Росії повідомляють про чергові удари безпілотників по окупованому Криму та території країни. Зокрема, міноборони РФ повідомляє про шість збитих силами ППО безпілотників проти ночі неділі, 17 вересня.

Натомість мер Москви Сергій Собянін, як повідомляє Reuters, заявив про щонайменше два збитих дрони у Підмосков'ї.

Через це в аеропортах Москви щонайменше 30 авіарейсів було затримано і шість скасовано

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Також на південному заході Росії, в Орловській області спалахнула пожежа на нафтобазі. Як повідомив губернатор регіону, постраждалих не було.

Про ще один збитий безпілотник повідомили у Воронезькій області. Також БПЛА упав на територію логістичного центру в Тульській області РФ. Влада каже, що жертв та серйозних пошкоджень інфраструктури немає.

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