Росія за добу близько 50 разів атакувала Україну

Російські війська ракетами обстріляли Краматорськ та Костянтинівку. Внаслідок обстрілу з важкої артилерії в Нікополі загинув чоловік, ще двоє людей зазнали поранень.

Російські війська здійснили ракетні обстріли Краматорська та Костянтинівки, завдали 15 авіаційних ударів та близько 30 атак з реактивних систем залпового вогню по Україні за добу. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України ввечері неділі, 30 квітня.

Зазначається, що основні зусилля на веденні наступальних дій війська РФ концентрують на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. "В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону", - йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ.

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Обстріл Авдіївки з "Градів" та авіації

Крім того, російські війська кілька разів обстріляли Авдіївку в Донецькій області, заявив голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, місто зазнало ударів із "градів" і танків, а також було атаковане авіацією. "Багатоповерхові дві будівлі склалися. Усі три поверхи, до фундаменту. Інформації щодо людей ще немає", - цитує Барабаша "Суспільне".

Під вогнем авіації РФ опинилися також населенні пункти Чернігівщини та Сумщини. Як зазначили в оперативному командуванні "Північ", російські війська вночі та вранці 11 разів обстріляли міста і села цих регіонів, зокрема міста Дружба та Середина-Буда.

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За даними Офісу генерального прокурора України, внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено два приватні будинки в Дружбі. Також пошкоджено навчальний заклад в іншому неназваному населеному пункті Шосткинського району.

"29 квітня 2023 року близько 22:00 окупанти з території РФ скинули, за попередньою інформацією, дві керовані авіабомби на територію одного з навчальних закладів Шосткинського району. В результаті авіаудару пошкоджено стіну будівлі", - ідеться в повідомленні.

Загиблий в Нікополі

Внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя загинув 48-річний місцевий мешканець, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Поранень зазнали 46-річна жінка і 80-річний чоловік.

"У місті понівечені шість багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А ще декілька господарчих споруд, два газопроводи, лінія електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовуються", - написав Лисак ввечері 30 квітня.