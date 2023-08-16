РФ уже використовує власні дрони на основі Shahed - розвідка

Росія вже почала застосовувати власні безпілотники, створені на основі іранських Shahed, але все ще залежна від поставок Тегерана, кажуть в британській розвідці.

Росія майже напевно вже почала використовувати власні ударні безпілотники, створені на основі іранських Shahed, однак все ще залежна від поставок з Ірану, йдеться в щоденному огляді військової розвідки Великобританії від середи, 16 серпня.

"Росія, ймовірно, прагне досягти самодостатності у виробництві дронів у найближчі місяці. Однак поки що залишається залежною від компонентів і озброєння з Ірану, що постачається переважно Каспійським морем", - кажуть британські розвідники.

На їхню думку, власне виробництво дозволить Росії налагодити надійніше постачання дронів. Водночас, вони зауважують, що Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості іранських "шахедів".

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Росія почала закуповувати іранські дрони-камікадзе Shahed та використовувати їх проти України у 2022 році. Перші повідомлення про їхню купівлю з'явилися в липні минулого року, а про удари по українських містах ними - у вересні. При цьому росіяни наносять на них маркування "Герань" і стверджують, що це - безпілотники їхнього виробництва.

Влада Ірану тривалий час заперечувала постачання Росії безпілотників, а згодом заявила, що "надала невелику кількість", але ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За даними США, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників за своєю технологією. У червні в Білому домі прогнозували, що РФ зможе запустити випуск таких дронів на своїй території на початку 2024 року. Водночас останнім часом стало з'являтися дедалі більше доказів того, що РФ зуміла уже принаймні частково локалізувати виробництво цих безпілотників у Татарстані.

Своєю чергою американський Інститут вивчення війни (ISW) на початку серпня повідомив, що такий самий завод Іран планує побудувати в Білорусі.

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