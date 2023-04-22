Росія ввечері атакувала Україну ударними дронами

РФ увечері 21 квітня випустила по Україні п'ять "шахедів", чотири з яких збили. Загроза повітряних ударів по країні зберігається високою, попереджають в генштабі ЗСУ.

12 хв. тому 12 хв. тому

12 хв. тому 12 хв. тому

Російські війська в п'ятницю ввечері, 21 квітня, атакували Україну п'ятьма іранськими дронами типу "Шахед-136". Чотири безпілотники ліквідувала протиповітряна оборона (ППО), повідомили в ніч на суботу, 22 квітня, в Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ).

"Противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено чотири з п'яти "шахедів", - ідеться в повідомленні.

Регіони атак і дані про "приліт" не уточнюються. За даними ЗМІ, звуки вибухів було чутно у Запоріжжі.

Ситуація на фронті: Бахмут - в епіцентрі боїв

Протягом минулої доби росіяни загалом завдали трьох ракетних, 30 авіаційних ударів і здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє генеральний штаб ЗСУ зранку в суботу.

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках - було відбито 53 атаки противника. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут", - ідеться в повідомленні.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, попереджують в ЗСУ.

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