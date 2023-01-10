Росія втратила військове судно - генштаб ЗСУ

У щоденному зведенні про бойові втрати РФ генеральний штаб Збройних сил України повідомив 10 січня, серед іншого, про знищення судна. Більше інформації щодо російського корабля чи катера обіцяють згодом. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 10 січня (оновлюється).

++11:03++

Внаслідок обстрілів російськими солдатами території України 9 січня загинули четверо цивільних: двоє на Херсонщині та двоє на Харківщині. 30 мирних жителів дістали поранень: 15 у Миколаївській області, семеро - у Харківській, шестеро - у Донецькій, двоє - у Херсонській. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

++10:44++

Масованих обстрілів з боку армії РФ зазнало 9 січня село Невське в Сватівському районі Луганської області, у якому після деокупації залишилися жити близько 150 людей. Внаслідок вчорашніх обстрілів у ньому загинули двоє мешканців, ще двоє зазнали поранень, повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

++10:22++

США можуть передати Україні бойові машини Stryker - Politico

США розглядають можливість передачі Україні бойових броньованих машин Stryker у рамках майбутнього пакета військової допомоги, щоби посилити спроможності Києва перед очікуваним весняним наступом Росії. Про це повідомило американське видання Politico з посиланням на два джерела, знайомі з обговореннями.

Stryker Фото: Gertrud Zach /UPI/imago images

Остаточне рішення щодо передачі Stryker наразі не ухвалене. Адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про новий пакет допомоги приблизно тоді ж, коли проходитиме чергове засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн". - Ред.), яке заплановане на 20 січня. Тоді й стане зрозуміло, чи будуть включені до нього ці ББМ.

++10:00++

Російські солдати 46 разів обстріляли територію Херсонської області 9 січня з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Зокрема, по Херсону вони били 14 разів, у тому числі по житлових кварталах міста. Там снаряди поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок вчорашніх обстрілів росіянами Херсонщини загинули двоє людей, ще двоє жителів отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у ранковому зведенні.

++09:39++

Росія втратила військове судно - генштаб ЗСУ

У щоденному зведенні про бойові втрати РФ генеральний штаб Збройних сил України повідомив, серед іншого, про знищення судна. "Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення", - йдеться в повідомленні.

++09:28++

Внаслідок вчорашнього ранкового ракетного удару РФ по ринку в селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області загинули дві жінки, ще шестеро людей отримали поранення, в тому числі 10-річна дівчинка, стан якої медики наразі оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, у Дворічній поранення зазнав та був госпіталізований 43-річний чоловік, повідомляє у ранковому зведенні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++09:18++

Після вчорашніх п'яти обстрілів російська армія сьогодні вранці здійснила ще один по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків на Миколаївщині. Внаслідок одного з цих обстрілів 9 січня постраждали 15 людей, серед яких - дворічна дитина. Чотири людини доставлені на лікування у Миколаїв.

За попередніми даними, вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури. Загалом у більшій частині міста пошкоджені вікна та покрівлі будівель. Також вибуховою хвилею пошкоджені дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах, повідомляє у ранковому зведенні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09:02++

"Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах

Телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах, розповів головний редактор каналу.

Дождь Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/imago

"Дождь" був заблокований в Росії за кілька днів після початку повномасштабної війни РФ проти України, через що припинив роботу. В червні 2022 року телеканал отримав ліцензію на мовлення у Латвії, а в липні поновив ефіри. Однак уже в грудні Латвія анулювала ліцензію "у зв'язку з загрозою національній безпеці та громадському порядку". Приводом стало висловлювання ведучого, яке Служба державної безпеки країна перевіряла через підозри в наданні допомоги російським окупаційним силам.

++08:44++

За минулу добу армія РФ 91 раз обстріляла Запорізьку область. 70 обстрілів були здійснені по цивільній інфраструктурі, 17 - по населених пунктах вздовж лінії фронту.

Від початку року росіяни обстрілювали мирні населені пункти Запорізької області понад 600 разів, внаслідок чого четверо цивільних загинули, семеро були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++08:32++

Внаслідок обстрілів Росією території Донеччини 9 січня шестеро мирних жителів дістали поранення: четверо у Бахмуті та двоє в Курахівці, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:21++

Естонія готова першою в ЄС передати Україні заморожені російські активи

Естонія планує до кінця січня створити законодавчу базу, яка дозволить передати Україні російські активи, заморожені в країні. Про це повідомив офіційний представник естонського міністерства закордонних справ Міхкель Тамм.

Прапори України та Естонії Фото: Ben Birchall/PA Wire/empics/picture alliance

Таким чином Естонія може стати першою державою Європейського Союзу, яка передасть Києву заморожені в країні російські активи. За оцінкою Таллінна, їхня загальна вартість становить 20 мільйонів євро.

++08:00++

Пізно ввечері 9 січня російська армія вкотре обстріляла Херсон. Снаряд впав на перехрестя житлового кварталу. Через це почалася пожежа в приватному житловому будинку. Загинула людина, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Також війська РФ нанесли пізно ввечері чергові ракетні удари по Костянтинівці та Краматорську на Донеччині. У Костянтинівці ракети впали за межами міста, тож ніхто не постраждав. У Краматорську вони влучили в дорогу, через що згорів легковий автомобіль, а дві людини, які в ньому перебували, загинули, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++07:46++

Російська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. Війська РФ зосереджують зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, але, як стверджує генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), успіху не мають.

Згідно з ранковим зведенням генштабу, протягом минулої доби ЗСУ відбили атаки росіян у районах трьох населених пунктів Луганської області та 10 Донецької, в тому числі Соледара та Бахмута.

Російські солдати завдали 9 січня восьми ракетних і 31 авіаційного удару, здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Харкова, Херсона, Краматорська на Донеччині та Очакова на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення.

Українська авіація завдала за добу 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а також трьох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також військові збили два російських розвідувальних безпілотники типу "Орлан". Ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, п'ять районів зосередження сил і техніки та дві позиції зенітно-ракетних комплексів РФ.

++07:30++

Інфраструктура Соледара повністю зруйнована - ОВА

Інфраструктура Соледара практично повністю зруйнована, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону. При цьому він зазначив, що місто залишається українським.

"Бійці тримають місто і наносять такі ураження, що ворог іде по трупах своїх найманців. Найзапекліші бої тривають і свідчать про те, що місто є українським і тримається завдяки нашим захисникам. Всі фейки, які розповсюджують окупанти з кінця минулого тижня, що нібито місто під їхнім прапором, вони зайшли і просуваються - не відповідають дійсності", - сказав він.

"Але відповідає дійсності те, що найгарячіша точка - саме Соледар, від інфраструктури якого фактично нічого не залишилося. Є тільки ті укріплення, шахти, які там розташовані, в які ворог намагається пройти. Але про це знає командування тут на місці, всі необхідні заходи - від перегрупування до додавання додаткових сил - вже вжиті. Додатково за необхідності будуть додаватися сили", - додав Кириленко.

++07:10++

Зеленський: У Соледарі ЗСУ виграли для України час

Російські окупаційні війська сконцентрували найбільші зусилля на Соледарі Донецької області, зазначив президент України Володимир Зеленський та подякував бійцям, які витримують жорсткі штурми там.

"Це надзвичайно важко - там майже не залишилося цілих стін. Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля", - сказав він у традиційному відеозверненні за підсумком доби.

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