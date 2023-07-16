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Росія вночі завдала ударів по центральній частині Харкова

Євгенія Наконечна
2 год. тому

З високою долею ймовірності, Росія ударила по Харкову ракетами С-300, повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Харків під час атаки Росії (архівне фото)
Харків під час атаки Росії (архівне фото)Фото: Vadim Belikov/AP Photo/picture alliance

У ніч проти неділі, 16 липня, російські війська здійснили удари по Харкову.  Попередньо "прильоти" у центральній частині міста, один з них у Шевченківському районі, написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов. За його даними, постраждалих немає.

Загалом у місті було кілька вибухів, і "щодо решти ракетних ударів - працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежують території", додав Терехов. "З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300", - зазначив мер Харкова. 

Крім того, у ніч на 16 липня російських ракетних ударів зазнала агломерація Слов'янськ - Краматорськ - Дружківка в Донецькій області, пише Liga net. 

За даними генерального штабу Збройних сил України, вночі російськаі війська завдавали удаів по Україні іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" та зенітними керованими ракетами. Військові уточнюють інформацію щодо наслідків цієї атаки. 

Загалом, як повідомляє генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши 17 безпілотників "Shahed" та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. Внаслідок бойової роботи Сил оборони України знищено 16 "шахедів". Крім того, Росія завдала 50 авіаційних ударів та здійснила 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.  

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