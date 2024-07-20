РФ вночі вдарила по об'єктах інфраструктури у трьох областях

Влучання по об'єктах інфраструктури зафіксували на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині в селі Барвінкове. Там загинули двоє людей.

Російські війська в ніч на суботу, 20 липня, запустили по Україні три балістичних ракети наземного базування "Іскандер-М", одну крилату ракету "Іскандер-К", 16 ударних БпЛА типу Shahed та ще один дрон невстановленого типу, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака була націлена на Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. Збити вдалося 13 повітряних цілей: 12 "шахедів" та БпЛА невстановленого типу.

На Харківщині внаслідок влучання ракети по об'єкту інфраструктури в селі Барвінкове загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень. Пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. У Водяному внаслідок атаки "Іскандером" пошкоджене зерносховище, додав він.

Також під ударом РФ опинився об'єкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Попередньо, по ньому вдарили "шахедами", повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус.

Крім того, ураження об'єкту інфраструктури дроном зафіксували на Сумщині в Конотопському районі. Ще один з російських безпілотників був знищений українськими силами протиповітряної оборони, вказали в ОВА.

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