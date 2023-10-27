РФ била вночі "шахедами" і ракетами: поранені 8 пожежників

Російські війська атакували вночі Україну шістьма дронами та "Іскандером". Влучання зафіксували у пожежну частину в Ізюмі. Постраждали восьмеро рятувальників.

Російські війська в ніч на п'ятницю, 27 жовтня, нанесли ракетний удар по пожежній частині в Ізюмі Харківської області, внаслідок чого постраждали восьмеро рятувальників.

"Сьогодні пожежній охороні області - 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі", - написав у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, пошкоджена будівля пожежної частини та 13 одиниць техніки.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, четверо поранених пожежників госпіталізовані в стані середньої тяжкості, решта не потребували госпіталізації.

РФ атакувала шістьма "шахедами" та "Іскандером"

Загалом Росія запустила вночі шість ударних дронів типу Shahed з Приморсько-Ахтарська в напрямку півдня України та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області РФ у напрямку Харківщини.

"Знищено п'ять Shahed-136/131 в межах Херсонської та Миколаївської областей", - зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

У Вознесенську зафіксували влучання дрона

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протиповітряна оборона (ППО) збила над регіоном три безпілотники.

Два дрони знищили в Миколаївській області, тоді як один "шахед" влучив за межами Вознесенська. "Внаслідок влучання відбулась пожежа, яка була локалізована. Без постраждалих", - повідомив голова ОВА Віталій Кім.