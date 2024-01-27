Росія вночі била по Україні дронами й балістикою

Для ударів по Україні в ніч на суботу війська РФ застосували БпЛА типу Shahed-131/136, а також балістичну ракету "Іскандер-М", кажуть у ПС ЗСУ. У регіонах повідомляють і про артилерійські обстріли та авіанальоти.

Російські війська атакували Україну в ніч на суботу, 27 січня, чотирма безпілотниками типу Shahed-131/136 і ракетою оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер-М", повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"Усі чотири (БПЛА - Ред.) знищено в Кіровоградській області", - сказано в Telegram-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що пуски безпілотників-камікадзе проводилися з південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарська в РФ.

Удар ракетою "Іскандер-М" завдали з Ростовської області по Донеччині. За наявними даними, внаслідок обстрілів обійшлося без постраждалих.

Ракета знищила керамічну майстерню в Слов'янську

Згодом мер міста Слов'янськ Вадим Лях повідомив, що ракетним ударом РФ було знищено керамічну майстерню в місті. "Недобрий ранок у Слов'янську. Вночі місто знову обстріляли. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований. Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Вибито вікна", - зазначив мер.

За даними посадовця, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Артобстрілів зазнали Харківщина й Дніпропетровщина

Водночас голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив, що в ніч на суботу російські війська обстрілювали з важкої артилерії Нікополь і Марганець.

"Цієї ночі агресор цілив по Нікопольщині. Спочатку з важкої артилерії вдарив по самому Нікополю. Потім - прилітало по Марганцю. Загиблих і постраждалих немає", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Так само пресслужба ДСНС України повідомила про масований обстріл Куп'янська на Харківщині, унаслідок чого спалахнуло чотири пожежі - у двох житлових будинках та двох гаражах на загальній площі близько 100 квадратних метрів. До гасіння пожеж залучалось чотири одиниці техніки та 15 рятувальників.

Також в результаті нічного обстрілу загорівся приватний житловий будинок в селі Синельникове. Обійшлося без постраждалих, кажуть у ДСНС.