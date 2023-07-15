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Росія вночі атакувала Україну "шахедами" та ракетами

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Крім того, протягом доби по Україні завдано 50 авіаударів та здійснено 43 обстріли з РСЗВ, повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

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Наслідки удару по Оріхову на Запоріжжі 10 липня
Наслідки удару по Оріхову на Запоріжжі 10 липняФото: Head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration Yurii Malashko via Telegram/REUTERS

У ніч на суботу, 15 липня, Росія завдала чергового удару по Україні іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами, повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). Військові уточнюють інформацію щодо наслідків цієї атаки.

Як ідеться у зведенні, протягом минулої доби для ударів по території України російською армією застосовано 17 безпілотників іранського виробництва типу Shahed та зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. Сили оборони України знищили 16 "шахедів". 

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Крім того, Росія завдала 50 авіаційних ударів та здійснила 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню, інформують у генштабі і додають, що  основні зусилля російської армії і далі зосереджені на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках,  де тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Удари по Сумщині та Запоріжжю

У Telegram-каналах військові адміністрації Сумщини і Запоріжжя повідомляють про масовані обстріли областей протягом доби. На Сумщині обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська, Білопільська громади, зафіксовано понад 100 "прильотів".

На Запоріжжі зафіксовано 27 руйнувань об'єктів житлової та соціальної інфраструктури у 15 населених пунктах області. 39 артилерійських ударів  здійснено по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Чарівного, Левадного, Успенівки, Приютного, Степногірська. Авіацією поцілено по Оріхову, Омельнику, Малій Токмачці, Новоданилівці.

Внаслідок нічної атаки запущених Росією іранських дронів зафіксовані влучення  у Запорізькій області, повідомила прессекретарка Сил оборони Наталя Гуменюк. 

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Наслідки удару по Оріхову на Запоріжжі 10 липня

Росія вночі атакувала Україну "шахедами" та ракетами

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